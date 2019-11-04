Конкурентка Трампа раскрыла «лицемерную правду» о преступлениях США в Сирии

Тулси Габбард, сенатор из партии демократов Соединенных Штатов от штата Гавайи, планирующая участвовать в следующих выборах в президенты США, в интервью каналу Fox News обвинила нынешнего главу государства Дональда Трампа в расхищении нефтяных ресурсов Сирии. Подробнее об этом – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По ее словам, действующий президент изменил тактику: раньше он ратовал за возвращение американских военнослужащих из САР на родину, но теперь намерен оставить их там. Однако это нужно Трампу не для борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), а для удержания захваченных им нефтегазовых месторождений, которые на самом деле принадлежат не Вашингтону, а сирийским гражданам, заметила Габбард.

«Это пример стратегии бесконечной войны во имя смены власти в Сирии, которую не стоило и начинать и которую необходимо прекратить немедленно», – заявила сенатор.

Ранее Трамп уже откровенно признался, что Штаты не хотят патрулировать безопасный коридор на севере САР, но рассчитывают сохранить контроль над нефтяными полями арабской республики. Незадолго до этого американский лидер так же открыто назвал незаконную добычу энергетических ресурсов приоритетной задачей США в Сирии.

В связи с этим сирийский президент Башар Асад недавно, кстати, саркастично назвал главу Белого дома «лучшим лидером в истории США». Он подчеркнул, что нынешний президент Штатов по крайней мере не скрывает своих реальных целей по незаконному эксплуатированию чужих ресурсов, как это делали его предшественники, а открытый и честный противник – это всегда лучше, нежели скрытый.

При этом сирийский лидер добавил, что считает всех последних руководителей Белого дома преступниками, и выразил недоумение по поводу того, что они, тем не менее, получают Нобелевскую премию мира. Напомним, военное присутствие Соединенных Штатов в САР – это фактически насильственная оккупация сирийских земель, поскольку ни Дамаск, ни ООН не давали Вашингтону легитимного права разворачивать войска в арабской республике.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов уверен, что с заявлением Габбард, с одной стороны, трудно не согласиться, однако, с другой стороны, рассматривать его нужно именно в контексте разгоняющейся президентской гонки – 2020. Такое мнение он высказал в интервью ФАН.

«Ее слова нужно расценивать как начало предвыборной кампании. Они рассчитаны в первую очередь на внутреннюю аудиторию. В этом плане данное высказывание, конечно, является достаточно лицемерным. Хотя заявление Габбард можно даже приветствовать как указание на реальную преступную политику нынешней администрации Белого дома, надо понимать, что с ее стороны это все-таки политическая игра. Она старается набрать преимущества, готовясь к президентской гонке, в действительности же не один лишь Трамп развивает такую захватническую стратегию в САР, за ним тут стоит почти вся американская верхушка – военно-промышленный комплекс, крупный бизнес и, конечно, не только республиканцы», – отметил эксперт.

Более того, политика нынешнего президента в плане стремления эксплуатировать энергетические ресурсы других стран, бесспорно, ничем не отличается от задач его предшественников и, скорее всего, не будет отличаться от целей его преемников.

«Трудно рассчитывать на то, что какой-либо новый президент в США не будет идти в русле такой же агрессивной политики. Он просто не сможет не выполнять интересы тех групп, которые определяют решающее значение данной стратегии. Поэтому слова Габбард – только предвыборная риторика. На самом же деле надо отметить, что Трамп просто более циничен и откровенен в своих заявлениях, нежели, например, его предшественник Барак Обама, который официально говорил только о необходимости продвижения якобы демократии и соблюдения прав человека в САР, что являлось прикрытием и просто пропагандистским флером, за котором скрывалось то же воровство ресурсов», – закончил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.