Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за фильма «Текст»



Москва, 4 ноября. Российская актриса Кристина Асмус заявила о самой настоящей травле, которую организовали против нее неизвестные тролли. Злоумышленники атаковали ее после выхода фильма «Текст», в котором есть очень откровенная сцена с ее участием.

По мнению Кристины, тролли хотят развести ее с мужем Гариком Харламовым и лишить ее родительских прав. В качестве доказательства она опубликовала в своем Instagram инструкцию, которую обнаружила на одном из сайтов, где была организована травля.

«Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой», — процитировала список этих указаний.

Еще одним пунктом в инструкции было занижение рейтинга фильма «Текст» на «Кинопоиске». Кроме того, тролли призывали писать «антирецензии и гневные комментарии под всеми видео Асмус в Интернете». Актриса добавила, что ее недоброжелатели объединяются в группы, которые смахивают на секты. У каждой есть главари, которые дают задания, ставят цели, создают «графики хейтерства». Участники групп следят за публикациями, интервью и эфирами с участием Асмус.

Кристина с сожалением заметила, что эти люди тратят свою жизнь «на эту дичь» и их можно только пожалеть.

«Им отчет сдавать надо и диссертацию по троллингу писать», — резюмировала она.

Ранее за свою жену заступился и Гарик Харламов, заявив, что ему жаль зрителей, которые из всего фильма смогли запомнить только эту сцену. Поддержку актрисе выразили и многие ее подписчики, посоветовав относиться к ситуации с юмором.