Более тысячи луганчан участвовали в «Русской пробежке», посвященной Дню народного единства

Луганск, 4 ноября. Более тысячи луганчан и молодежных активистов республики приняли участие в «Русской пробежке», посвященной Дню народного единства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мероприятие стартовало от республиканского стадиона «Авангард», где участники после спортивной разминки выстроились в одну колонну. Юноши и девушки с флагами республики пробежали по центральным улицам Луганска, а финишировали в сквере имени героев «Молодой гвардии».

Возглавил колонну председатель Народного совета ЛНР, руководитель республиканского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко.

«Сегодня День народного единства, и мы проводим традиционное уже мероприятие в этот день — «Русскую пробежку». Организатором выступило общественное движение «Мир Луганщине» при поддержке абсолютно всех молодежных организаций республики. Сейчас у нас здесь человек 500 собралось, но я думаю, еще пару сотен подтянутся», — рассказал Мирошниченко.

Он отметил, что для ЛНР – это пятая юбилейная «Русская пробежка».

«Даже в 2014 году мы организовывали это мероприятие. Чуть другой был маршрут — от Вечного огня к скверу Великой Отечественной Войны. Для нашего отечества даже до референдумный период все равно проводились русские пробежки на территории тогда еще Луганской области. Поэтому это уже традиционное мероприятие, но для ЛНР – юбилейное, пятое», — пояснил председатель Народного совета ЛНР.

Он отметил, что День народного единства – это праздник, когда люди могут сплотиться, как показывает история, и двигаться дальше в нужном направлении.

Один из участников пробежки стал депутат молодежного парламента ЛНР Никита Нечуев, он приехал из города Ровеньки.