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Более тысячи луганчан участвовали в «Русской пробежке», посвященной Дню народного единства

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Более тысячи луганчан участвовали в «Русской пробежке», посвященной Дню народного единства

Луганск, 4 ноября. Более тысячи луганчан и молодежных активистов республики приняли участие в «Русской пробежке», посвященной Дню народного единства, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Мероприятие стартовало от республиканского стадиона «Авангард», где участники после спортивной разминки выстроились в одну колонну. Юноши и девушки с флагами республики пробежали по центральным улицам Луганска, а финишировали в сквере имени героев «Молодой гвардии».

Возглавил колонну председатель Народного совета ЛНР, руководитель республиканского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко.

«Сегодня День народного единства, и мы проводим традиционное уже мероприятие в этот день — «Русскую пробежку». Организатором выступило общественное движение «Мир Луганщине» при поддержке абсолютно всех молодежных организаций республики. Сейчас у нас здесь человек 500 собралось, но я думаю, еще пару сотен подтянутся», — рассказал Мирошниченко.

Более тысячи луганчан участвовали в «Русской пробежке», посвященной Дню народного единства

Он отметил, что для ЛНР – это пятая юбилейная «Русская пробежка».

«Даже в 2014 году мы организовывали это мероприятие. Чуть другой был маршрут — от Вечного огня к скверу Великой Отечественной Войны. Для нашего отечества даже до референдумный период все равно проводились русские пробежки на территории тогда еще Луганской области. Поэтому это уже традиционное мероприятие, но для ЛНР – юбилейное, пятое», — пояснил председатель Народного совета ЛНР.

Он отметил, что День народного единства – это праздник, когда люди могут сплотиться, как показывает история, и двигаться дальше в нужном направлении.

Более тысячи луганчан участвовали в «Русской пробежке», посвященной Дню народного единства

Один из участников пробежки стал депутат молодежного парламента ЛНР Никита Нечуев, он приехал из города Ровеньки.

«Русская пробежка» показывает, что молодежь нашей республики очень активная и очень позитивная. Несмотря на погоду и легкий мороз, настроение отличное, и мы настроены бежать», — рассказал Нечуев.

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