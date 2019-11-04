Великой Европы не существует без РФ, заявил мэр французского Монпелье

Москва, 4 ноября. Великой Европы не существует без России, заявил мэр французского города Монпелье Филипп Сорель.

Политик напомнил о празднике День народного единства, назвав его очень знаменательным. Коснулся он и тенденции переписывания истории политиками западных стран. По словам Сореля, сам он всегда действовал во имя правды, которая касается победы во Второй мировой войне, Сталинградской битвы.

Кроме того, он подчеркнул, что власти города Монпелье всегда стремились восстановить правду, которая касается покорения космоса: «Ведь русские были первыми, это был космонавт Юрий Гагарин».

«Мы в Монпелье установили копию памятника и открыли мост имени Юрия Гагарина. Эта наша совместная инициатива с городом-побратимом Обнинском и Калужской областью»;— добавил он на церемонии вручения госнаград в Кремле.

Ранее о недопустимости переписывания истории Второй мировой войны заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в июне этого года в Москве российский лидер отметил, что народы России и Израиля вместе боролись с нацизмом и заплатили за победу огромную цену.

«Поэтому мы обязаны и будем хранить память о героях и жертвах той войны, противостоять попыткам переписать ее итоги, забыть трагедию Холокоста», — подчеркнул он.

Одним из ярчайших примеров переписывания истории стали торжественные мероприятия в Польше, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Они прошли в начале сентября. Спикер МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что Варшава и страны, приглашенные на церемонию, зашли слишком далеко и превратили все «просто в какое-то настоящее мировое глобальное мракобесие».

Абсурдными заявлениями тогда отметился президент Польши Анджей Дуда. Он утверждал, что война для Польши закончилась только в 1989 году, с уходом СССР. Недалеко от него ушел и министр обороны республики Мариуш Блащак, который заявил об ответственности России за неполученные Польшей от Германии репарации. Захарова с сарказмом заметила в ответ, что Москва просто не успевает заниматься опровержением всех подобных фейков.