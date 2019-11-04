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Грабители украли золото епископов из церкви на юге Франции

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Грабители украли золото епископов из церкви на юге Франции

Париж, 4 ноября. Неизвестные ограбили церковь Сент-Мари на юго-западе Франции, пишет издание Republique des Pyrenees.

Инцидент произошел в ночь на 4 ноября в городе Олорон-Сент-Мари. Вандалы привязали к автомобилю кусок дерева и протаранили дверь церкви, построенной в XI–XIII веках, передает «360».

Оказавшись внутри, грабители проникли в комнату с церковной утварью. Им удалось украсть золотые украшения епископов Олорона. То, что злоумышленники не смогли унести с собой, они разбили. При этом вандалы не трогали находящиеся в церкви мощи святых.

Автомобиль с самодельным тараном неизвестные бросили на месте преступления. Французская полиция разыскивает преступников.

Напомним, что в апреле произошел сильный пожар в знаменитом Нотр-Дам-де-Пари. Первую мессу после пожара провели в середине июня.

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