Донбасс сегодня: РЭБ ВСУ грозят гражданской авиации, радикалы зачищают Золотое от стариков

Донбасс, 4 ноября. Украинские войска применили танки и тяжелые минометы при обстреле ДНР. Националисты избивают пенсионеров в Золотом. Средства РЭБ ВСУ угрожают гражданским самолетам. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Киевские силовики за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня 24 раза. По Луганской Народной Республике совершено пять обстрелов, по Донецкой — 19. Под огнем украинских военных находились 15 населенных пунктов ДНР и ЛНР.

В основном украинцы задействовали минометы калибром 82 и 120 мм. По аэропорту Донецка ВСУ открывали огонь из танков и зенитных установок. На западе Донецка обстрелом поврежден жилой дом.

Иностранные журналисты засняли обстрел Петровского

Активная деятельность радикалов, прибывших в район разведения сторон в Донецкой области, не ограничилась созданием полевых лагерей и проведением сборов. По информации Народной милиции ДНР, населенный пункт Петровское, в котором проходили мероприятия по подготовке к разведению сил и средств, подвергся обстрелу из гранатометов с украинской стороны.

Провокационный обстрел был устроен, предположительно, группой националистов с целью не допустить старта процесса разведения сил и средств. Стрельба зафиксирована наблюдателями ОБСЕ, сообщил спикер оборонного ведомства ДНР Ринат Айгистов. Пресс-офицер также добавил, что обстрел активно снимали на видео представители американских СМИ. По информации дончан, с 31 октября по 10 ноября в зоне ООС находятся корреспонденты изданий «Радио Свобода», Associated Press и других западных СМИ. Журналисты готовят сюжеты, в которых Народная милиция республик будет обвинена в срыве мирных договоренностей.

Украинские РЭБы угрожают мирным воздушным судам

Пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР утверждает, что украинские силовики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ, чтобы скрыть от нее запрещенную военную технику. Сигнал беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ блокируется украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Так, в районе села Причепиловка расположена станция помех авиационной УКВ-радиосвязи, которую ВСУ используют, не осознавая возможных последствий глушения сигналов для гражданских самолетов.

Диапазон частот станции подавляет радиосвязь любых воздушных судов. УНМ ЛНР также сообщило, что в станице Луганской располагается камера видеонаблюдения украинских военных за работой патрулей ОБСЕ. Мачта камеры окружена колючей проволокой для создания надежного заграждения.

Пенсионера в Золотом избили украинские националисты

В селе Золотое-4 продолжают базироваться группы приезжих радикалов-добровольцев. В отсутствие ВСУ украинские националисты зачищают село от сочувствующих народным республикам граждан. С этой целью группы вооруженных лиц проводят рейды и могут зайти со своими требованиями в любой жилой дом.

Зачастую после их посещения у мирных граждан пропадают деньги и другие ценности. В пресс-службе УНМ ЛНР рассказали о факте физического насилия, совершенного в отношении сельского жителя 1945 года рождения. Жена пенсионера попыталась выгнать из дома вооруженных людей, которые пришли с обыском. Мужчина вступился за свою супругу, за что был зверски избит. Сейчас он находится в больнице с сотрясением мозга и гематомами от побоев.