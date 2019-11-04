Назван обладатель Гонкуровской премии

Париж, 4 ноября. Французский писатель Жан-Поль Дюбуа удостоен самой престижной награды Франции — Гонкуровской премии.

Президент Гонкуровской академии Бернар Пиво заявил, что творчество Дюбуа соответствует духу времени.

Известие о присуждении писателю награды застало его в одном из кафе Парижа. Дюбуа в беседе с журналистами сообщил, что Гонкуровская премия стала для него неожиданностью и она не повлияет на его творчество.

«Обещаю оставаться таким же, каким был сегодня утром», — сказал писатель в эфире телеканала BFM.

Дюбуа со своим произведением «Не все в мире живут одинаково» был одним из фаворитов премии вместе с бельгийской писательницей Амели Нотомб, чей роман «Жажда» является во Франции бестселлером.

По словам Пиво, победитель премии определился во втором туре голосования. Глава Гонкуровской академии сообщил, что Дюбуа получил шесть голосов из десяти.