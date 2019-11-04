Муж Лолиты впервые раскрыл причину расставания с ней

Москва, 4 ноября. Бывший муж певицы Лолиты Милявской, теннисист Дмитрий Иванов впервые раскрыл причину развода, на который пара решила пойти после девяти лет совместной жизни.

По его словам, из-за ритма жизни в мегаполисе супруги редко виделись и постепенно начали отдаляться друг от друга.

«Своего рода неизбежность. Неоднократно пытались все обсудить, садились за стол, но не понимали друг друга, не слышали. И здесь вина обоих: не смогли сберечь чувства», — объяснил мужчина.

Он также добавил, что хотел завести совместных детей, а Милявская — нет.

Стоит отметить, что ранее исполнительница также объяснила развод охлаждением чувств друг к другу. Как сказала артистка, пара приняла решение разойтись, чтобы «не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения».

Экс-супруг звезды рассказал, что теперь они с Лолитой никак не общаются. Он быстро переехал от нее после расставания на другую квартиру и уже начал встречаться с другой девушкой по имени Ольга.

Развод пары Милявской и Иванова стал для многих неожиданностью. Замуж за спортсмена певица вышла в марте 2010 года, теннисист стал ее пятым супругом. В июле пара публично объявила о том, что отношения закончены. Позднее артистка призналась, что инициатором разрыва стал именно Дмитрий, и своим решением сделал ей очень больно.

Милявская тяжело переживает этот развод. Из-за стресса она сильно похудела, как рассказал модельер звезды Игорь Гуляев, потеряла в талии 14 сантиметров. Чтобы не погрязнуть в переживаниях, певица с головой ушла в работу и обратилась за помощью к психологу.

Во время репетиции песни Анжелики Варум «Городок» на «Новой волне» в Сочи Милявская дважды горько разрыдалась. У артистки не с первой попытки получилось взять себя в руки. Как призналась звезда, причиной этому стал развод.