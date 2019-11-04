Эксперт заявил, что США продолжать грабить сирийскую нефть и при смене президента

Москва, 4 ноября. Смена президента США не спасет Сирию от устроенного Вашингтоном воровства нефти республики, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. По его мнению, заявления кандидатов на пост главы Белого дома — попытка разыграть ближневосточную карту против американского лидера Дональда Трампа.

Ранее член конгресса США Тулси Габбард раскритиковала политику Трампа по захвату нефтяных месторождений в Сирии. В частности, она подчеркнула, что нефтяные поля принадлежат Сирии, а не США.

С аналогичным обвинением выступил и бывший вице-президент США Джозеф Байден, который так же, как и Габбард, намерен побороться за президентское кресло в 2020 году. Он упрекнул Трампа в том, что глава Белого дома заявляет о захвате США сирийской нефти. При этом умолчал, что Вашингтон и ранее проявлял интерес к ресурсам САР.

Исаев подчеркнул, что и республиканцы, и демократы в США воспринимают Ближний Восток как сырьевой придаток и как регион для производства нефти.

«Если вместо Трампа придет другой президент, риторика будет та же самая – она не изменится, поэтому я воспринимаю подобные заявления кандидатов в президенты США как попытку разыгрывать ближневосточную карту против президента Трампа, отметил эксперт в беседе с «НьюИнформ». — По сути, если проследить за их предыдущими, а также, возможно, следующими заявлениями, их подход никак не поменяется».

Исаев назвал предвыборной темой вопросы, связанные с сирийской нефтью, поддержкой курдов и экономическими интересами Вашингтона на севере Сирии.

Ранее стало известно, что американские военные незаконно вывозят сирийскую нефть за рубеж для переработки. Подтверждением этих данным стали опубликованные министерством обороны России кадры.