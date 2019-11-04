США будут изо всех сил держаться за нефтяные поля в Сирии, считает эксперт

Москва, 4 ноября. Тактические перемещения американских военных по территории Сирии совершенно не говорят о том, что Штаты действительно собрались покинуть территорию арабской страны. Вашингтон будет держаться за нефтяные поля в САР и не упустит шанс дестабилизировать ситуацию в этом государстве, уверен военный эксперт и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

«Очевидно, что еще мы столкнемся с настойчивыми попытками США оставаться на нефтяных полях в Сирии, влиять на происходящие события, поддерживать антиправительственные группировки и дестабилизировать ситуацию», — заявил он в комментарии изданию «Политика Сегодня».

Ранее стало известно, что по колонне американских военных, двигавшейся по трассу М-4 в сторону границы Сирии и Ирак в районе Тель-Тамр в провинции Хасака был совершен артобстрел. Выпущенные по конвою снаряды приземлились в километре или более от дороги, по которой он продвигался. Информации о жертвах обстрела пока не поступало. Огонь по американцам открыли боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир». Эта группировка воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.

В пользу предположения Коротченко о том, что США так просто из Сирии не уйдут, говорят намерения Белого дома развернуть три базы на северо-востоке САР, куда будет переброшен контингент, выведенный из Ирака.

Ложью оказался и приказ американского лидера Дональда Трампа о выводе войск США из Сирии: своих военных Вашингтон оставил даже на территории буферной зоны безопасности, созданной Турцией в ходе операции «Источник мира».

Не оставляют свои позиции военные США на юге Заевфратья. Как раз на этих территориях и расположены крупные месторождения сирийской нефти: «Аль-Омар», «Ат-Танак» и несколько других. Территории этого региона были исторически заселены суннитами. Но курдские боевики вместе с террористами запрещенной в РФ группировки ИГ1 захватили регион и стали притеснять арабские племена, воровать нефть. Через курдских боевиков джихадисты ИГ передавали черное золото Сирии США, которое вывозилось из страны контрабандой.

Все это уже давным давно перестало быть секретом. Поэтому стоит ли говорить, что помощи от США в борьбе с террористической угрозой в САР ждать не приходится. К счастью, ситуацию на северо-востоке арабской республики смогли стабилизировать президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 22 октября они заключили в Сочи меморандум о взаимопонимании. Согласно этому документу российская военная полиция и сирийские пограничники обеспечили отвод курдских боевиков с территории зоны безопасности, после чего границу Сирии и Турции стал патрулировать совместный российско-турецкий патруль.

В Минобороны РФ в свою очередь неоднократно заявляли о воровстве США сирийской нефти, публикую спутниковые фотографии колонн бензовов, которые уезжали с нефтяных полей САР под прикрытием американских военных. Доход от незаконной деятельности Штатов в Сирии ежемесячно достигает 30 миллионов долларов. Все эти деньги переводятся на счета спецслужб США и служащих Пентагона.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает это грубым вмешательством в суверенитет Сирии и прямым нарушением международного законодательства.

1 Организация запрещена на территории РФ.