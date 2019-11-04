Путин заявил, что только сплоченность народа поможет России достигнуть всех целей

Москва, 4 ноября. Только общими усилиями россияне смогут ответить на все вызовы, заявил президент страны Владимир Путин на торжественном приеме в День народного единства.

Российский лидер отметил, что только преданность родине помогла предкам в свое время в рядах народного ополчения преодолеть смуту и спасти страну от захвата интервентами. Именно защита Отечества стала тогда главным объединяющим делом для людей разных национальностей, вероисповеданий и сословий, отметил Путин.

И этот всепобеждающий дух единства, указал президент, передавался с годами из поколения в поколение.

«Наш народ во все тяжелые времена всегда вставал плечом к плечу, самоотверженно сражался за свободу и независимость своей родины», — сказал глава государства.

Президент напомнил, что в 2020 году Россия будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы твердо знаем, что только вместе достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы», — заключил российский лидер.

День народного единства — один из самых молодых праздников в истории России, его отмечают с 2005 года во всех городах России, в особенности в Москве и Нижнем Новгороде, масштабной концертной программой, спортивными и образовательными мероприятиями. Государственный праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

В понедельник Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили букеты красных роз к памятнику Минину и Пожарскому в российской столице. А затем президент вручил в Кремле государственные награды — ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации, которая была присуждена социологу Леокадии Дробижевой.

С Днем народного единства поздравили россиян премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Глава нижней палаты парламента напомнил, что на протяжении веков любовь к отечеству, общие духовные ценности, история и традиции объединяют людей разных национальностей и вероисповеданий в России.

Согласно опросу Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), почти 70% россиян считают, что День народного единства — это важный праздник, способствующий росту патриотизма и сплочению народа.