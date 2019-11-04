На Украине поднимут пенсии судьям и прокурорам и урежут матпомощь малоимущим

В рамках одобренного правительством Украины проекта государственного бюджета на 2020 год официальный Киев предусмотрел одновременно поэтапное повышение пенсий и оптимизацию денежных выплат льготным категориям граждан. Новая смета декларирует как «укрепление благосостояния пожилых людей», так и экономию на материальной помощи десяткам тысяч украинских семей. Кроме того, органы власти на местах получат право самостоятельно решать вопросы целесообразности предоставления дополнительных выплат отдельно взятым соискателям. По мнению независимых экспертов, подобные перспективы вызовут массовое недовольство населения, в прямом смысле слова едва сводящего концы с концами. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в целом проект госбюджета на будущий год является «хорошо проработанным и эффективным». Дескать, ряд запланированных изменений в социальной сфере позволит украинской казне не только сэкономить сотни миллионов гривен, но и привлечь дополнительные средства. Несмотря на то, что указанный финансовый документ еще должен будет пройти согласование в Верховной раде, в его принятии парламентариями члены правительства не сомневаются. По некоторым данным, в региональные администрации и отделения Пенсионного фонда уже направлены соответствующие указания и «дельные советы», позволяющие в кратчайшие сроки подготовить необходимые документы о прибавках к пенсии или сокращении субсидий на оплату услуг ЖКХ.

Как заявил журналистам в Киеве экономист Алексей Кущ, в украинском госбюджете пенсии будут увеличены только тем категориям граждан, которые на данный момент получают повышенные выплаты.

«Это, например, коснется бывших судей и прокуроров, которым теперь дополнительно предусмотрено выделение до полутора тысяч в месяц, — отметил он. — Остальные будут довольствоваться малым».

Подобное мнение разделяют и другие аналитики.

«Говорить о каком-либо существенном повышении выплат для среднестатистического украинского пенсионера в данном контексте не приходится, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН киевский юрист Виктор Барчук. — Пожилой человек, получающий минимальную пенсию в размере 1638 гривен (4186 рублей. — Прим. ФАН), сможет рассчитывать на общую прибавку в 131 гривну. Разве подобное издевательство можно назвать «заботой о пожилых людях?»

По словам Барчука, на этом фоне еще одним крайне непопулярным шагом правительства станет полная или частичная отмена государственной помощи на оплату коммунальных услуг более чем для 60 тысяч семей.

«Учитывая непропорциональный рост тарифов и падение жизненного уровня, абсолютное большинство украинцев таким образом окончательно окажутся далеко за чертой бедности, — подчеркнул юрист. — Зато местные органы власти смогут отчитаться в успешной реализации программы экономии средств».

Похоже, это действительно так. Согласно официальной информации, а рамках упомянутой «оптимизации» выплат будут лишены безработные граждане, не состоящие на учете в центрах занятости, а также малоимущие лица, имеющие задолженность по ЖКХ даже в 100 гривен. Помимо прочего, отныне на субсидии не смогут рассчитывать лица, которые за прошлый отчетный год хотя бы раз выезжали на заработки за рубеж, и украинцы, чьи ближайшие родственники на данный момент работают за пределами родины.

«Вчера мы были вынуждены лишить субсидии на оплату «коммуналки» 70-летнюю женщину, дочка которой работает в Польше, — сказала Федеральному агентству новостей на условиях полной конфиденциальности представитель комиссии по начислению льгот при социальной службе небольшого городка в Черниговской области. — Старушку, безусловно, жаль, тем более, что ее дочь не прописана в квартире матери, у нее есть собственная семья. Но в своей деятельности мы должны отметать всяческое сочувствие: интересы государства для нас превыше всего».

Далее чиновница разразилась не менее патетической тирадой, суть которой сводилась к тому, что из-за «подобных старушек, которые не в состоянии заплатить за свет, Киев терпит миллиардные убытки».

Как бы там ни было, а тот же официальный Киев уже поспешил успокоить потенциальных «недовольных сограждан». На днях украинское Минсоцполитики пообещало разработать новый комплекс реформ, позволяющий «повысить благосостояние украинцев». Что это будут за реформы и на кого именно они будут направлены, чиновники предпочитают не распространяться.