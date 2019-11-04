«ВКонтакте» попытается отучить пользователей от агрессии и оскорблений

Москва, 4 ноября. Социальная сеть «ВКонтакте» в качестве эксперимента запустила в День народного единства функцию, направленную на борьбу с оскорблениями в комментариях.

Теперь алгоритмы определяют, есть ли в создаваемом пользователем сообщении признаки оскорблений. Если такие находятся, автору дается совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидных выражений. Таким образом соцсеть попробует отучить интернет-пользователей от негатива.

Эксперимент продлится один день — 4 ноября. В его рамках По его итогам разработчики оценят, насколько эффективны такие советы, снижают ли они количество негатива, передает «Царьград». В социальной сети надеются, что новая опция поможет предотвратить травлю по национальному признаку и защитить подростков, которые, как правило, чаще других сталкиваются с издевательствами.

В соцсети уточнили, что об оскорбительных публикациях все так же, как и раньше, можно будет сообщить посредством кнопки «Пожаловаться», либо добавить профиль обидчика в черный список.

Не так давно «ВКонтакте» открыла специальный раздел «Центр безопасности». Из размещенных там материалов можно узнать о работе модерации, а также получить советы по защите личного пространства.

Ранее стало известно, что вскоре, а именно 22 ноября, администрация микроблога Twitter запретит всю политическую рекламу на своей платформе. О таком решении сообщил основатель компании Джек Дорси. Он объяснил, что охват политических заявлений должен «зарабатываться, а не покупаться».