Краснодар, 4 ноября. Поп-певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова оказалась взаперти в собственной гримерке перед концертом в Краснодаре. О неприятной ситуации исполнительница рассказала в Instagram Stories.

Исполнительница готовилась к своему шоу «Принимай меня» в краснодарском концертном зале Arena Hall, а когда завершила сборы, поняла, что не может выйти из комнаты. Вместе с певицей в комнате находились несколько ее ассистентов.

«У меня голос звонкий, я отсюда смогу выступать, если что», — предложила выход Бузова.

Оказалось, что в двери гримерки барахлит замок. Звезда предприняла некоторые попытки открыть ее самостоятельно, но не смогла. После этого за работу принялись помощники, причем дверь пытались открыть как изнутри, так и снаружи.

Ситуация настолько поразила Бузову, что она начала нецензурно выражаться, но в итоге быстро перевела все в шутку и решила переключиться на самолюбование в зеркале и распаковку подарков от поклонников.

Затем телеведущая начала рассказывать обо всех бедах, которые постоянно случаются с ней и ее командой в туре. Бузова поделилась, что один раз кто-то из членов ее коллектива умудрился опоздать на самолет, а однажды она была вынуждена собираться без горячей воды.

В итоге проблема с дверью была решена, и концерт состоялся.

«Два часа — на одном дыхании. Это — любовь», — написала певица в Instagram.

Бузова активно ведет свой аккаунт в социальной сети и постоянно делится с фанатами всем, что происходит в ее жизни. Ранее она рассказала, что после выступления в Ростове-на-Дону в подарок от поклонников получила настоящего леща. Видео с распаковкой сюрприза от фанатов исполнительница опубликовала в Instagram Stories.