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Медведев отреагировал на слова Лукашенко о втягивании Белоруссии в «чужие войны»

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Медведев отреагировал на слова Лукашенко о втягивании Белоруссии в «чужие войны»

Бангкок, 4 ноября. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев считает недопустимым называть «участием в чужих войнах» защиту своих земель от иностранных захватчиков в различные исторические эпохи. Так глава правительства РФ отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Наши отцы и деды в 1812 году, во время Первой мировой и Великой Отечественной войны защищали свою землю. Это не участие в чужих войнах», — заявил политик на пресс-конференции после встречи АСЕАН.

Премьер-министр признался, что ему очень странно слышать подобные слова. Он также призвал не бросать тень на подвиг предков, живших на территории современной России или Белоруссии. 

В заключение Медведев напомнил, что сегодня в России отмечается День народного единства, и, как известно, «Россия в этот период была спасена в 1612 году от интервентов и именно это позволило ей сохраниться как единой, сильной, большой стране».

Ранее Лукашенко в интервью казахстанскому телеканалу заявил, что белорусы и казахи якобы были вынуждены принимать участие в чужих войнах. Белорусы, по его словам, уже навоевались в чужих конфликтах. Кроме того, Лукашенко пожаловался, что жители Белоруссии «всегда теряли больше, чем кто-либо», поэтому «страница войн для белорусского народа уже перевернута».

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Источник: РИА Новости
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