Запреты в социальных сетях, преследование рэперов и новые рекорды в дефиците бюджета США — это все то, о чем расскажет журналист Александр Малькевич в выпуске «Слова на свободе».

О Грете Тунберг

Ставшая знаменитой после участия в саммите ООН Грета Тунберг почему-то не использует самолеты. Вероятно, по причине их неэкологичности. Хотя эксперты не раз объясняли минимальность вреда. Она решила добраться в США экологичным образом: активисты нашли ей спортивную яхту. Из Европы она оказалась с Лос-Анджелесе, где встретилась с Леонардо Ди Каприо, который пропиарил ее словами «Лидер нашего времени». После — ей нужно было попасть на саммит в Чили. Путешествие туда на яхте, хоть и спортивной, неблизкое. Из-за беспорядков в Чили этот саммит перенесли в Испанию. Она просит в Twitter о помощи в том, чтобы добраться в Мадрид. И здесь все начинают пиариться. К примеру, министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера.

«Дорогая Грета, было бы замечательно видеть тебя в Мадриде. Ты проделала долгий путь. Мы бы хотели помочь тебе пересечь Атлантику», — написала она в Twitter.

Как именно помочь — не говорится. Зато сколько заголовков в мировой прессе.

Facebook против новых эмодзи

В Twitter началось война против новых эмодзи от Apple. Во-первых, появился значок, который должен символизировать временные женские трудности, как это раньше называлось. Для чего это — непонятно. Во-вторых, появилась новинка «девушка на коленях». Возможно, она молиться, занимается йогой, медитирует. При этом в Twitter началась кампания с требованием запретить это изображение, потому что у него сексуальный подтекст. Видимо, эта картинка символизирует недостойные для западного мира сексуальные взаимоотношения с мужчиной. Некоторые пользователи даже отмечают то, что другого смысла эта картинка нести не может. Ведь не просто так «волосы собраны на затылке». В западном мире одни придумывают сомнительные эмодзи, другие — ищут повода объявить какой-то бойкот.

Смайлик «женщина на коленях» войдет в список эмодзи, которые будут модерироваться администраторами Facebook и Instagram. Причина — введение в этих социальных сетях запрета на использование двусмысленных символов сексуального контекста.

Запрет политической рекламы

Twitter запретит всю политическую рекламу, начиная с конца ноября, объявил владелец социальной сети Джек Дорси. Запрет коснется рекламы не только избирательных кампаний политиков, но и рекламных сообщений на политические темы национальной важности: аборты, эмиграция. При этом частные пользователи могут свободно высказываться в поддержку или против кандидатов и по всем другим вопросам. Это миф, поскольку высказываться свободно и на разные темы могут только люди, которые поливают Трампа, Россию. Twitter-свобода — это один большой фейк. В избирательном штабе Дональда Трампа назвали такое решение, дословно: «очень тупым».

Отмена верификации

После долгого общения с администрацией Facebook политический карлик в должности постоянного представителя президента Украины в несуществующей автономной республике Крым Кориневич добился отмены верификации станицы главы Республики Крым Сергея Аксенова. При этом у самого инициатора самой «синей галочки» тоже нет. Странно, что об этой победе не рассказывают все украинские СМИ. Это настоящая политика Украины и псевдогибкая политика Facebook, ведь Аксенов реальный человек, зачем галочку снимать тогда?

Новые претензии в адрес Трампа

Washington Post разразился новыми претензиями в адрес Дональда Трампа. Оказывается, он с первых месяцев пребывания на посту президента США испытывал «неукротимую ненависть» к Украине. Якобы он в своих приватных разговорах говорил о том, какая это ужасная страна, и как они помогали штабу Хиллари Клинтон. То есть весь 2017-й и 2018 годы Трамп в себе носил лютую злобу к этой прекрасной и «незалежной» стране. Когда осенью 2017 года он должен был провести первую встречу с Петром Порошенко, Трамп обсуждал с аппаратом, что Украина никогда не была самостоятельной страной, а всегда являлась частью России. Смотрите, сколь значительна Украина, ведь о ней постоянно говорят в Белом доме.

Публичные оскорбления кандидатов в президенты

Безусловно, вокруг Белого дома продолжается тема российского вмешательства в выборы. Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден в эфире программы «60 Minutes» на CBS выступил с заявлением:

«Трамп — идиот с точки зрения того, что он говорит. Это вмешательство России в выборы Америки всем известно. Все это знают. Никто в этом не сомневается», — сказал Байден в интервью.

Байден говорит о том, что вмешательство России в выборы, очевидно, было, хотя нет ни одного факта или доказательства. Таков уровень дискуссии в американской политике.

Доброс рэперов

Согласно документам Секретной службы США, известный рэпер Eminem был допрошен после того, как в его песнях прозвучали угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери Иванки. Якобы Маршалл Мэтерс вел себя «неприемлемо», а также «угрожал лицам под защитой». Eminem известен своей нелюбовью к американскому лидеру. Так в 2017 году на музыкальном фестивале в Рединге он подбил зрителей выкрикивать ругательства в адрес Трампа. А 18 декабря 2017 года в интервью Vulture рэпер сказал, что Трамп заставляет его кровь кипеть. Пресловутая свобода творчества, которая якобы безгранично царит на благословенном Западе, почему-то ограничивает мнение артиста, давно уже вышедшего из мировых рейтингов. В отношении исполнителя возбудили дело, а также допросили его. Что будет дальше, пока непонятно.

Дефицит бюджета США

Дефицит бюджета США в 2019 финансовом году вырос до семилетнего максимума и составил триллион долларов. Для решения проблемы мэр Чикаго Лори Лайтфут, например, предложила повысить налог на все продукты питания и напитки, продаваемые в ресторанах Чикаго. 25 центов за каждый заказ в ресторане стоимостью 100 долларов США позволит заработать за год следующий год 20 млн долларов. Стоит отметить, что налог, который Лайтфут хочет поднять, — это всего лишь часть налога, который жители Чикаго платят каждый раз, когда едят в заведениях. Налог с продаж в Чикаго и так составляет 10,25%. Он один из самых высоких в стране.

Новый скандал демократов

Одной из восходящих молодых звезд демократической партии США в американской политике считается конгрессвумен от Калифорнии Кэти Хилл. Сейчас она уже сложила свои полномочия после очередного скандала среди демократов. Будучи замужем, она состояла в отношениях с девушкой. После развода и расставания с любовницей, она начала новые отношения с чиновницей из своего аппарата. Позднее в сеть попали компрометирующие материалы, на которых она курит запрещенные вещества, а также обнаженные фото, на которых видна татуировка нацистского Железного креста. Однако причиной увольнения стали не они. Она пострадала за грубое нарушение американских законов — за то, что она имела отношения со своей подчиненной.

Выборы в Хорватии

В Хорватии предстоят президентские выборы. Колинда Грабар-Китарович нынешний президент была в России, приезжала во время Чемпионата мира по футболу. Молодой югославский политик депутат парламента Хорватии Иван Пернар. Он известен своей жесткой позицией по отношению к НАТО и, в целом, антиамериканизмом. Он состоял в партии «Живая стена» (Zivi zid). Сейчас он из нее вышел и основал свою собственную, которая так и называется — «Партия Ивана Пернара» (Stranka Ivana Pernara). Лозунг ее — «HDZ lopovi lopine», что переводится как «HDZ – ворье» (HDZ – название правящей партии).

Новая партия набирает популярность, лидер будет участвовать в выборах. Он также рассказал о том, что значит быть сторонником России, если ты живешь в Европе. В среду во время заседания хорватского парламента Иван начал возмущаться: грубо высказался в адрес некоторых присутствующих, в том числе, указав на их коррупционную деятельность. Спустя считанные секунды прибежала охрана и в прямом смысле слова вынесла депутата из здания парламента. Однако СМИ об этом не рассказали. Иван публично выступает в поддержку России, ездил в Крым. А когда обратился в местное отделение Сбербанка в Хорватии, ему отказали в открытии счета. Не называя причин.