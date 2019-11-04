Сын страдающей болезнью Альцгеймера Тереховой рассказал о состоянии актрисы

Москва, 4 ноября. Сын народной артистки России Маргариты Тереховой рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ о состоянии своей матери.

Актриса исчезла с экрана и сцены в 2005 году из-за прогрессирования болезни Альцгеймера.

По словам сына звезды советской и российской сцены, 77-летняя актриса выглядит плохо, но иногда улыбается.

«Мы стараемся. Мама лежит, молчит, нас не узнает. Иногда улыбается. Кушает пока еще хорошо. Сама погулять уже не может. Недавно положили ее в больницу. Провели хорошее полноценное обследование», — сказал мужчина.

В то же время он отметил, что семья не хочет никому показывать Терехову, которая сама не может сказать о своем желании, чтобы ее в таком состоянии не показывали на всю страну.

При этом легендарную актрису всегда навещают родные и близкие. По его словам, к Тереховой приходят в гости родственники, они читают стихотворения и поют песни.

«Ей нужно такое общение, чтобы болезнь не прогрессировала. Она уже не говорит. Сейчас она в другом своем измерении. Процесс начался примерно восемь лет назад. Прогноз врачей здесь один – лучше точно не будет», — сказал сын звезды фильма «Зеркало», добавив, что семья прилагает все усилия для хорошей жизни актрисы.

В августе дочь народной артистки Анна Терехова сообщила, что мать «чувствует себя нормально». Она добавила, что женщина находится под присмотром сиделок, получая необходимое лечение и уход.