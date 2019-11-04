Крымский сенатор рассказала о значимости Дня народного единства для полуострова

Симферополь, 4 ноября. Крымчане очень остро чувствуют День народного единства, заявила член Совета Федерации России от Крыма Ольга Ковитиди.

Российский сенатор поздравила россиян с праздником и пожелала им крепости духа, единства и сплоченности. Она с сожалением отметила, что не все граждане еще до конца осознают важность Дня народного единства.

«На гербе Крыма, который долгие годы воссоединялся с Россией, написано «Процветание в единстве!» Для нас, крымчан, этот праздник понятен, мы его очень остро чувствуем», — сказала парламентарий в беседе с iReactor.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Согласно опросу Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), порядка 70% граждан России считают День народного единства важным праздником. По их мнению, этот праздник способствует росту патриотизма и сплоченности народа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что этот праздник отмечается в России в 15-й раз. Глава российского государства Владимир Путин подписал в 2004 году указ об учреждении государственного праздника и объявлении 4 ноября официальным выходным в России.