Бузова получила леща от фанатов после концерта в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 4 ноября. Певица и звезда шоу «Дом-2» Ольга Бузова получила леща от поклонников после выступления в Ростове-на-Дону. Видео с распаковкой сюрприза от фанатов исполнительница опубликовала в Instagram Stories.

Концерт артистки в одном из клубов города продлился почти два часа. На сцене Бузова появилась в сапогах и блестящем боди, напоминающем диско-шар.

Фанаты не оставили любимую исполнительницу без подарков и цветов. Причем нашлись и оригинально мыслящие зрители. В одной из коробок девушка обнаружила завернутую в бумагу рыбу. Бузова пообещала в целости и сохранности довезти леща до дома.

«Вы не представляете, какой это запах и вкус. Кто из моих подписчиков тоже любит рыбку со светлым пивком?» — спросила певица поклонников в видеообращении.

Стоит отметить, что это далеко не первый креативный подарок Бузовой от фанатов. Недавно один из поклонников прислал ей постер известного американского фэнтези «Малефисента», однако вместо Анджелины Джоли на нем была изображена звезда реалити-шоу «Дом-2».

Телеведущая обрадовалась такому творчеству и с удовольствием опубликовала «шедевр» умелого фаната. Однако имя героини фильма звезда написала с ошибкой, чем рассмешила пользователей соцсетей. «Малефестина» и «МалеБУЗента» — такие прозвища дали Бузовой комментаторы.

После случившегося логопед Александр Высоцкий, который специализируется на постановке сценической речи, заявил, что у Бузовой есть симптомы «вялости языка». Несмотря на большой опыт публичных выступлений, звук «с» так и не дался певице.