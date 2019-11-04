МИД Украины потребовал от России вернуть задержанные в Керченском проливе суда

Киев, 4 ноября. МИД Украины направил России ноту с требованием о возвращении задержанных в 2018 году в Керченском проливе кораблей ВМСУ. Об этом рассказал глава украинского дипломатического ведомства Вадим Пристайко.

«МИД направило ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в Киеве.

Задержание украинских судов произошло 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море, устроили провокацию и вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Они не реагировали на требования об остановке со стороны российской погранслужбы ФСБ, и военным РФ пришлось применить силу. В результате три судна с 24 моряками были задержаны.

При обыске на кораблях правоохранителями было обнаружено оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. В итоге суда и их экипажи были арестованы. Задержанными судами стали буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь».

Впоследствии российская сторона согласилась отпустить моряков, которые вернулись на Украину в рамках масштабного обмена заключенными, который прошел между Россией и Украиной 7 сентября.

Украинские суда по-прежнему остаются в России.

В середине октября в Крыму оценили возможность передачи Киеву задержанных в Керченском проливе кораблей, отметив, что они могут быть возвращены Украине в обмен на российские гражданские суда «Норд» и «Механик Михаил Погодин», которые были захвачены украинской стороной.