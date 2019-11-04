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Эксперты Роспотребнадзора объяснили, почему «Добрый» сок на самом деле «злой»

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Эксперты Роспотребнадзора объяснили, почему «Добрый» сок на самом деле «злой»

Москва, 4 ноября. Диоксид серы, лишний сахар и повышенное содержание кальция обнаружили эксперты в покупных яблочных соках и повидле. 

Исследование провело агентство РИА Новости совместно с экспертами Центра гигиены и эпидемиологии. Их выбор пал на осветленный яблочный сок «Добрый» и «Сады Придонья», а также яблочное повидло «Главпродукт» и «Махеев». Дело в том, что именно за эти марки продуктов проголосовали россияне в рамках проекта «Выбери с Роспотребнадзором». 

Оказалось, что в повидле марки «Махеев» содержится диоксид серы. Ни в одном из исследуемых образцов не было и следа витамина С. Кроме того, в соке «Добрый» железа меньше в три раза нормы, а фосфора — в два раза. Зато уровень кальция зашкаливает: его аж на 200% больше, чем нужно. То же «зло», что в соке «Добрый», было выявлено в соке «Сады Придонья». Недостаток фосфора был зафиксирован в обоих марках повидла, а вот железа, кальция и натрия там с лихвой. 

Выходит, что «Добрый сок» не такой уж и «добрый», а скорее «злой». Исследование прокомментировала ;ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева. Специалист посоветовала пить именно свежеприготовленные яблочные соки. Кроме того, по ее мнению, очень важно, чтобы такой сок присутствовал в ежедневном рационе детей. Эксперт напомнила, что это позволит избежать повышенное потребления сахара, который есть в магазинных соках.

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Источник: РИА Новости
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