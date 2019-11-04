Разведение сил в Петровском сорвано Киевом, ФАН публикует подробности

Донецк, 4 ноября. Украинская сторона вновь сорвала разведение сил и вооружений в селе Петровское в Донбассе. Корреспондент Федерального агентства новостей с места событий рассказала подробности срыва украинской стороной отвода в указанном населенном пункте.

По словам корреспондента, представители ДНР запустили белую ракету, являющуюся сигналом о готовности к началу разведения. Однако никаких симметричных действий стороны ВСУ не последовало, несмотря на то, что, по неподтвержденной информации, накануне в подконтрольную Киеву Богдановку тайно приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

«Хочу обратить внимание, что украинский президент неоднократно заявлял о приверженности отводу всех подразделений Украины в районе разведения сил и средств в населенном пункте Петровское», — напомнил глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, добавив, что сегодня разведение снова было сорвано.

Он отметил, что сегодня в очередной раз командование «ООС» саботировало все указания президента и никакого отвода на линии соприкосновения в селе Петровское нет. Якубов заверил журналистов, освещавших попытку разведения, что ДНР готова к выполнению всех взятых на себя обязательств.

«Со своей стороны хочу сказать, что республика готова к отведению сил и средств и выполнению всех взятых на себя в Минске обязательств. Что же касается следующей попытки отвода сил и средств, то очередная дата будет согласована в Минске», — подчеркнул он.

Уточняется, что реакцию Украины представители ДНР ждали положенные 10 минут, после чего был констатирован срыв разведения.

По словам корреспондента ФАН, прибывшие на разведение сил представители ОБСЕ общаться с прессой категорически отказались, о чем предупредили заранее во избежании недоразумений.

«Петровское находится на линии соприкосновения. Попасть сюда гражданский может лишь в том случае, если он является местным жителем. По всему поселку стоят таблички с предупреждением о том, что территория, в том числе обочины, заминирована», — уточнил корреспондент.

Напомним, 3 ноября по всей линии фронта в Донбассе наблюдались провокации со стороны, подконтрольной Киеву, с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За день до этого Петровское было обстреляно со стороны украинских силовиков из гранатометов.

Несмотря на провокации, представительство ДНР в СЦКК заявило о готовности приступить к реализации отвода сил в районе Петровского.

Предыдущая попытка разведения была предпринята в начале октября и также не увенчалась успехом. Украинская сторона сорвала отвод сил, проигнорировав запуск представителями ДНР сигнальной ракеты.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса.