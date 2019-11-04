Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства

Москва, 4 ноября. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

Премия в этом году присуждена социологу Леокадии Дробижевой. Она руководит Центром исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Государственная награда в размере 2,5 миллиона рублей была учреждена указом президента в 2016 году. Премию присуждают за деятельность, направленную на гармонизацию межнациональных отношений и сплочение многонационального народа России.

Чтобы цветы не мешали: Путин, букет и лауреат премии президента «За вклад в укрепление единства российской нации» Леокадия Дробижева pic.twitter.com/Uh67FsFcs2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 ноября 2019 г.

Орден Дружбы глава РФ вручил многим иностранным деятелям, среди которых — мэр французского города Монпелье Филипп Сорель, председатель Национального движения «Русофилов» в Болгарии Николай Малинов и генеральный директор Группы Enel (Италия) Франческо Стараче.

День народного единства является государственным праздником с 2005 года. Его отмечают во всех городах России, в особенности в Москве и Нижнем Новгороде, масштабной концертной программой, спортивными и образовательными мероприятиями.

Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Ранее в понедельник президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили букеты красных роз к памятнику Минину и Пожарскому в российской столице.

Федеральное агентство новостей в своем материале подробно рассказало об истории возникновения праздника.