Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства

38
0 Оставить комментарий

Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства

Москва, 4 ноября. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.

Премия в этом году присуждена социологу Леокадии Дробижевой. Она руководит Центром исследования межнациональных отношений Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Государственная награда в размере 2,5 миллиона рублей была учреждена указом президента в 2016 году. Премию присуждают за деятельность, направленную на гармонизацию межнациональных отношений и сплочение многонационального народа России.

Орден Дружбы глава РФ вручил многим иностранным деятелям, среди которых — мэр французского города Монпелье Филипп Сорель, председатель Национального движения «Русофилов» в Болгарии Николай Малинов и генеральный директор Группы Enel (Италия) Франческо Стараче.

День народного единства является государственным праздником с 2005 года. Его отмечают во всех городах России, в особенности в Москве и Нижнем Новгороде, масштабной концертной программой, спортивными и образовательными мероприятиями.

Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.

Ранее в понедельник президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили букеты красных роз к памятнику Минину и Пожарскому в российской столице.

Федеральное агентство новостей в своем материале подробно рассказало об истории возникновения праздника.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров