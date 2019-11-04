Турция уничтожила 4 курдских террористов РПК, в том числе одного главаря, у себя и в Ираке

Турецкая армия ликвидировала одного из самых разыскиваемых террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке, передает агентство Anadolu. Кроме того, турки также провели крупную спецоперацию против курдских боевиков на своей территории. Подробнее о ходе противостоянии Анкары радикалам РПК и связанных с «партией» группировок на Ближнем Востоке читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В районе Метина на севере Ирака был ликвидирован Мюслух Ике. Он являлся членом РПК с 90-х годов и был организатором целого ряда терактов, в частности — в турецких регионах Чукурка и Шемдинли. Ике находился в списке самых разыскиваемых Турцией боевиков Рабочей партии Курдистана.

Параллельно турецкие войска провели рейд против ячеек РПК в своей юго-восточной провинции Диярбакыр. По информации Anadolu, в ходе боевых действий были уничтожены три террориста. Сейчас спецоперация против незаконных вооруженных бандгрупп на этом направлении продолжается.

В этих районах Ирака и Турции Рабочая партия Курдистана, признанная террористической организацией не только Анкарой, но также Вашингтоном, Брюсселем и многими другими государствами, действует уже не один десяток лет. Активность ее бандформирований, представляющих большую угрозу для безопасности Турецкой Республики, ранее вынудила турок начать третью антикурдскую операцию в Северной Сирии – «Источник мира».

За один лишь 2016 год банда «Ястребы свободы Курдистана» взяла на себя ответственность сразу за несколько громких терактов на территории Турции, а именно – за взрывы в Стамбуле 17 февраля и 10 декабря, при которых в сумме погибли 73 человека, в городе Бурса 28 апреля, где стал жертвой один житель, и теракт в Анкаре 13 марта, унесший жизни 38 людей.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что именно борьба с данной опасностью в лице курдских бандгрупп является главным стратегическим интересом Анкары в регионе. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Региональные цели Турции в первую очередь сопряжены с решением проблемы курдских группировок, прежде всего – Рабочей партии Курдистана. Для Анкары это организация номер один, которая представляет террористическую угрозу для страны и с которой, соответственно, необходимо бороться. Для этого и была запущена операция «Источник мира». Кроме того, дополнительной задачей Эрдогана [Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий президент – Прим. ФАН] было расселение сирийских беженцев в сформированной на северной окраине САР зоне безопасности», – напомнил эксперт.

Анкара начала операции в условиях международной координации, и уже вскоре после первых атак, существенно подвинувших курдских радикалов, было выработано более мягкое решение конфликта.

«Турки активизировали антитеррористическую деятельность на Ближнем Востоке, согласовывав это с лидерами других держав – России и США. Эрдоган приезжал к российскому президенту Владимиру Путину в Сочи по поводу Сирии и исходящей оттуда курдской угрозы и вел телефонный разговор по этому поводу с лидером Белого дома Дональдом Трампом. Результатом антитеррористических усилий Анкары теперь стала эта ликвидация одного из главарей РПК, для Турции это очень важно», – подчеркнул собеседник ФАН.

Он добавил, что стабилизации обстановки на сирийско-турецкой границе в значительной степени поспособствовала российская сторона, которая в настоящее время участвует в процессе обеспечения безопасности на этом направлении.