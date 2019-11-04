Украинцы обнаружили на долгожданных катерах из США российские системы навигации

Одесса, 4 ноября. Прибывшие на Украину американские патрульные катера типа «Айленд» (Island), получившие в ВМСУ названия «Старобельск» и «Славянск», теперь оборудованы российской навигационной системой. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший капитан порта Одессы Александр Антонов.

Антонов опубликовал видео спуска на воду долгожданных для Украины катеров, с опозданием доставленных из США в Одессу, и в подписи к ролику указал тот факт, что они оснащены российской системой навигации.

«Установка «новейшей» (российской!!!) навигационной системы «Транзас» улыбнула (мягко говоря). «Вот он тебя и привезет…, на Лубянку», — сказал Горбатый о водиле Шарапове», — написал он.

Пользователи соцсети отреагировали на пост Антонова в комментариях, мнения относительно установки системы разделились.

Одни отметили, что «Транзас» является наиболее удобной и качественной системой для работы штурманов и не представляет никаких рисков для ВМСУ, а другие отнеслись к ней скептически, полагая, что однажды «в какой-то чип» поступит сигнал из России, после чего «все гавкнется».

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что еще в прошлом году 100% акций «Транзаса» были куплены финнами. При этом бывший фейковый «представитель президента Украины в Крыму» Борис Бабин в своем блоге написал, что смена собственника логична, поскольку «такой монстр из РФ слишком заметен для санкций».

Антонов в свою очередь уточнил, что не сгущает краски, отметив, что контролировать систему, несмотря на смену собственника, «будет хозяин сервера и разработчик софта».

Напомним, церемония передачи американской стороной военно-морским силам Украины двух выведенных из состава береговой охраны США патрульных «Айлендов» состоялась 27 сентября 2018 года. Для участия в ней в Америку прибыли лично президент Украины Петр Порошенко и командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко.

Б/у катера Соединенных Штатов пришли на Украину более чем через год после церемонии — 21 октября 2019 года. Их появление предсказуемо вызвало в стране волну восторженных публикаций, отражающих счастье от помощи СГА.

Заместитель начальника штаба ВМСУ по евроинтеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко объяснил, что Украина предпочла приобрести б/у суда США вместо собранных на частном киевском предприятии малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М», потому что 168-тонные «Айленды» выигрывают по характеристикам: не только подходят для установки различного вооружения и оборудования, но и обладают довольно высокими мореходностью и дальностью плавания, что особенно важно для украинского флота.