Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после «драки» с руководителем СБУ

Киев, 4 ноября. Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан разместил в Facebook фотографию, на которой он показан без зубов и с синяками.

Украинский чиновник поставил шуточное фото на аватар в своем аккаунте, однако позже он сменил снимок на другой, где его рот закрыт женской рукой.

Фотографией, где он запечатлен без зубов и с синяками, Богдан отреагировал на информацию о драке между ним и главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым, распространенную украинской прессой.

Также руководитель офиса президента Украины разместил фотографию в социальной сети, на которой видно, что зубы у него все целы, отметил телеканал «360». Публикацию он подписал иронично, попросив главу СБУ «не попадаться на его пути» и пообещав «выпить всю кровь» Баканова при следующей встрече.

Ранее украинский журналист Станислав Речинский в Facebook написал, что 30 октября между Богданом и Бакановым якобы произошла драка. Как утверждает автор поста, причиной конфликта стало назначение начальника главного следственного управления СБУ, главе офиса украинского лидера якобы выбили зуб, после чего он не появляется на работе.

Ранее «Газета.ру» писала, что заместитель главы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг информацию об устроенной Богданом и Бакановым потасовке. По его словам, сообщения о драке — выдумка.