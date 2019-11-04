Сирия, 4 ноября. Сотрудники ЦПВС доставили гумпомощь в Латакию и Эль-Кунейтру. Новая вылазка ИГ1* произошла в зоне контроля курдских бандгрупп в Дейр-эз-Зоре. ВКС РФ оказывают поддержку САА на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в западной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели новый этап подрывных работ в районе аль-Кабун в Дамаске; ударили по расположениям «ан-Нусры»*** на северо-западе от Алеппо; пережили ДТП в окрестностях Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: провоцирует столкновения с САА у города Кабана на северо-востоке Латакии.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве сирийца на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Военный источник в сети Twitter (SanaAjel) сообщает о том, что сегодня в период с 10.00 до 14.00 состоялся еще один этап подрывных работ на северо-востоке Дамаска. Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в районе аль-Кабун, который был зачищен от исламистов вооруженной оппозиции в мае 2017 года. Напомним, полномасштабные работы по разминированию квартала начались после освобождения прилегающей к нему территории — оазиса Восточная Гута — в апреле 2018-го.

Провинция Латакия

В северной части Латакии вновь отмечаются столкновения на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Боевые вылеты в поддержку правительственных подразделений данном районе произвели ВВС Сирии. Как передает интернет-портал Step News Agency, под ударом сирийской авиации оказались опорные пункты исламистов на окраинах города Кабана. Сведения о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока уточняются. Как известно, населенный пункт находится в оккупации исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана».

Между тем стало известно о доставке в САР гуманитарного груза от российского Центра по примирению враждующих сторон. Отмечается, что 500 продовольственных наборов общим весом почти в 2,5 тонны были выданы жителям населенного пункта Шамият аль-Мухайлиба. Кроме того, еще одна партия гумпомощи прибыла в провинцию Эль-Кунейтра. Так, еще 500 корзин с продуктами были распределены среди сирийцев в городе Айн-Аиша.

Провинция Алеппо

Поступила информация о возобновившихся перестрелках на северо-западе от административного центра провинции. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), части Сирийской арабской армии (САА) атакуют укрепрайоны джихадистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры», на подступах к населенным пунктам Анадан и Бейанун в ответ на провокационные обстрелы со стороны радикалов. Сведения о потерях противников в настоящий момент формируются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что еще одно нападение неизвестных произошло на контролируемых курдскими боевиками территориях Дейр-эз-Зора. Один из мирных жителей был застрелен в населенном пункте аль-Джарди на юго-востоке провинции. В проведении вылазки подозреваются боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Однако медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о своей причастности к организации налета.

Между тем стало известно о ДТП недалеко от базы Сирийской арабской армии (САА) «аль-Панорама» в окрестностях административного центра региона. По данным военного источника в сети Twitter (huseyinbozan) инцидент привел к ранению 14 военнослужащих. Более подробная информация о случившемся пока выясняется.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» не утихают вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами исламистских бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой». Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), противники столкнулись в районе населенного пункта Аджаз. Поддержку сирийским войскам оказывают ВКС России, военные самолеты которых наносят точечные авиаудары по опорным пунктам антиправительственных группировок вблизи Джиср аш-Шугура и аль-Джанудии. Эти города находятся на границе с Латакией, где в данный момент разворачиваются ожесточенные бои вокруг города Кабана.

1 Организация запрещена на территории РФ.