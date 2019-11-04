Патриарх Кирилл дал совет россиянам, как справляться с трудностями

Москва, 4 ноября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил соотечественников с Днем народного единства.

4 ноября по всей России проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Патриарх Кирилл пожелал россиянам почаще вспоминать об истории России. Он отметил, что в этом заключается главный секрет, как справляться с трудностями.

«Когда трудно становится нам, очень важно чаще бывать в Успенском соборе и соотносить трудности сегодняшнего дня с теми трудностями, когда вопрос стоял: быть или не быть», — сказал священнослужитель.

В Успенском соборе находятся мощи православных святых, которые возглавляли Русскую церковь в сложные периоды истории.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл почтили память Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Они возложили цветы к их мемориалу, вспоминая события 1612 года.

4 ноября православные христиане также отмечают День Казанской иконы божьей матери как знак благодарности за помощь в изгнании с русской земли польско-литовских захватчиков в 1612 году.