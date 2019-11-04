В ДНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил возле Петровского в Донбассе

Донецк, 4 ноября. Украинские силовики сорвали начало разведения сил и средств в районе села Петровское. Об этом сообщил журналистам руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

Он констатировал, что запланированный на понедельник отвод не состоялся, добавив, что в настоящее время дата разведения сил не известна.

«Со стороны ДНР мы готовы к разведению сил и средств и выполнению всех взятых на себя обязательств… Будем ждать очередного заседания (в Минске. — Прим. ФАН)», — уточнил он.

Как сообщалось ранее, в 13.00 (время совпадает с московским) ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету, свидетельствующую о готовности приступить к отводу сил.

На месте также находились наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений республики.

Напомним, в начале октября 2019 года контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера». Так, закон об особом порядке местного самоуправления «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной — после опубликования отчета наблюдательной миссии ОБСЕ об их результатах».

Кроме того, Киев и ДНР договорились возобновить разведение сил в районе села Петровское и города Золотое с 7 октября, но этого не произошло. Отвод сил в районе Золотого начался только через три недели после саботажа со стороны украинских силовиков.

Ранее руководитель МИД Украины Вадим Пристайко объявил о начале отвода сил в Золотом. Глава дипломатического ведомства объяснил, что Киев задержал процесс, так как все действия должны были проверить и подтвердить в наблюдательной миссии.