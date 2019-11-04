США не признали атаку боевиков на своих военных и продолжают красть нефть Сирии

Центральное командование ВС США опровергло информацию о нападении боевиков на их военизированную колонну. По мнению эксперта, перемещающиеся американские силы по Сирийской Арабской Республике (САР) продолжат накапливать силы в провинции Дейр-эз-Зор, несмотря на провокации.

Сообщение о нападении боевиков на колонну американских военных на северо-востоке Сирии не подтвердило Центральное командование ВС США. При этом представитель командования заявил, что американские военные стали свидетелями артобстрела, но он произошел в километре от них.

«3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов», — передает ТАСС слова представителя командования.

Напомним, что утром в воскресенье принимавшие участие в оккупации северной Сирии американские военные покинули военную базу «Сиррин». Ее незаконно создали на восточной стороне реки Евфрат, недалеко от моста Каракозак, ведущего в провинцию Алеппо.

Как впоследствии стало известно, дорогу, по которой следовала колонна американских военнослужащих, обстреляли боевики «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир». Их целью также стала международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». Медики двигались по дороге Рас-аль-Айн — Тель-Тамр. В результате обстрела один человек погиб и несколько получили ранения.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистики, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, сейчас по официальным данным в Сирии осталось от 200 до 500 американских военных.

«Это как военнослужащие, так и специалисты ЦРУ, других силовых ведомств, плюс некоторое количество сотрудников ЧВК. Они планируют окопаться в районе нефтяных полей в провинции Дейр-эз-Зор. Поэтому сейчас они активно пытаются перевести туда своих военных», — отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт.

Борис Рожин отметил, что провокации на северо-востоке могут и дальше продолжиться, но это не изменит тенденцию перемещения американских военных через северо-восточные границы, чтобы занять зону контроля в районе нефтяных полей.

«Скорее всего, на местах они будут устанавливать опорные пункты, укреплять имеющиеся базы, где размещается их контингент. Поэтому в локациях их постоянного присутствия они обустраиваются для долгосрочного пребывания», — сообщил военный специалист.

Доказательства вывоза нефти из Сирии военными США ранее представило Минобороны РФ. Ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых видно, как сирийское «черное золото» переправлялось как во время войны с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещенная в РФ террористическая группировка), так и после их поражения от сирийской армии и ВКС РФ в 2017 году. Незаконный экспорт идет несмотря на официально наложенные Вашингтоном санкции на поставку нефтепродуктов в САР. Запрет распространен на компании своей страны и предприятия других государств.

Как прокомментировал данные Минобороны глава российского МИДа Сергей Лавров, добытая в Сирии нефть вывозится американскими военными на переработку, чтобы с доходов поддерживать лояльных США вооруженных формирований.

Также член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил, что американцы чувствуют полную безнаказанность в Сирии. По его словам, действия США в САР не выдерживают никакой критики. Он призвал сирийские власти поднять нефтяной вопрос в Совете безопасности ООН.

Продолжительный вооруженный конфликт в Сирии идет с марта 2011 года. С 2014 года на территории САР находится незаконно международная коалиция во главе с США. Свои действия они никак не согласуют и не координируют ни с сирийскими властями, ни резолюцией СБ ООН. Под предлогом борьбы с «Исламским государством» силы коалиции также поддерживают оппозиционные силы, действующие против официальной власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.