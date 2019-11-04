Делегация Сирии во главе с губернатором провинции Тартус прилетела на переговоры в Крым

Севастополь, 4 ноября. Сирийская делегация под руководством главы провинции Тартус Сафуаном Абу Саадом прилетела в Крым для проведения переговоров с властями Севастополя и предпринимателями города. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Как напомнил парламентарий, между Тартусом и Севастополем ранее состоялось историческое подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в экономической отрасли.

«В основе договора — развитие морского пути «Севастополь — Тартус», в перевалке через наш порт того, что необходимо Сирии: зерна и строительных материалов», — передает РИА Новости слова Белика.

Отмечается, что во время визита в Севастополь пройдет встреча губернатора сирийской провинции Тартус с временно исполняющим обязанности руководителя города Михаилом Развожаевым и членами правительства Севастополя. Ожидается, что также состоится встреча сирийской делегации с бизнес-кругами региона.

Напомним, в начале текущего года севастопольское правительство и администрация сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны собираются развивать проекты в торгово-экономической, научной и других областях.