Экс-депутат Рады не побоялся назвать имена тех, кто пытается свергнуть Зеленского

Некоторые политические силы пытаются свергнуть Владимира Зеленского с поста президента Украины, используя как повод разведение сил в Донбассе. Об этом заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш, но не назвала конкретных имен. Это исправил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать лодку, шатать», — сказала экс-глава украинского Минюста в эфире телеканала «112 Украина».

Лукаш отметила, что Зеленский не может заручиться поддержкой силовиков, а политическая ситуация на Украине превратилась в «череду постоянных скандалов». С приходом Зеленского к власти социальная жизнь в стране не наладилась, а экономическая и вовсе ухудшилась. И все это делает положение президента очень опасным, считает бывший украинский министр.

«Никакой тайны госпожа Лукаш не раскрыла. То, что Зеленского хотят свергнуть, всем известно. И поводы для этого находят любые, не только в делах, касающихся Донбасса», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Журавко.

По словам украинского политика, личности тех, кто стоит за попытками свергнуть Зеленского, тоже хорошо известны.

«Во-первых, это, конечно, Петр Порошенко. Во-вторых, американские демократы, которые развязали гражданскую войну в Донбассе. В-третьих, представители отдельных европейских элит, которые являются сообщниками госпереворота на Украине. Канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд тоже виноваты. Потому что они молчали в 2014 году. И это ни для кого не секрет. Все понимают, благодаря кому на Украине сегодня бесчинствуют радикалы. И Лукаш понимает, только имена испугалась назвать. А я не боюсь», — заявил Алексей Журавко.

По его мнению, имея таких врагов, Зеленскому будет сложно удержать власть.

«Если он продолжит вести себя, как мямля, досрочные выборы нового президента Украины неминуемы. Запад профинансирует новый Майдан, который будет осуществлен руками все тех же незаменимых нациков. А кто за ними стоит? Глава украинского МВД Арсен Аваков, которому не выгодно, чтобы ситуация в стране стабилизировалась, потому что он первый сядет за свои преступления, совершенные при Порошенко. За убийствами собственного народа в Донбассе стоят и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, и бывший спикер Рады Андрей Парубий, и экс-глава СБУ, работавший на американские спецслужбы, Валентин Наливайченко. Как и Порошенко, они все виноваты в братоубийственной войне. Они все на ней заработали. Нужно, чтобы они за это ответили по всей строгости закона. Но о них забыли. А они тихонько объединяются за спиной Зеленского, чтобы завалить его, как политического кабана», — сказал собеседник ФАН.

По словам экс-депутата Рады, заинтересованных в том, чтобы Зеленский оставил свой пост, очень много.