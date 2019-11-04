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В Совфеде отреагировали на обвинения в адрес Трампа о захвате нефти Сирии

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В Совфеде отреагировали на обвинения в адрес Трампа о захвате нефти Сирии

Москва, 4 ноября. Претендент на пост президента США Тулси Габбард, обвинившая главу Белого дома Дональда Трампа в желании украсть у Сирии нефть, попала в точку. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который не исключил при этом, что речь может идти всего лишь о предвыборной борьбе.

Ранее конгрессвумен от штата Гавайи заявила, что американский президент преследует цель захватить нефтяные месторождения, принадлежащие народу Сирии. Габбард указала, что Трамп изменил первоначальный курс: если раньше он выступал за возращение войск США на родину, то сейчас настаивает на их присутствии в Сирии. Причем не для борьбы с терроризмом, а для охраны нефтяных месторождений, принадлежащих сирийскому народу.

Как отметил Клинцевич, Габбард попала в точку. Однако при всем при этом критика Трампа может быть не более, чем очередным элементом предвыборной борьбы, подчеркнул сенатор.

В Совфеде отреагировали на обвинения в адрес Трампа о захвате нефти Сирии

Он напомнил, что внешняя политика Штатов практически при любом лидере принципиально не менялась. Многие десятилетия она строится на одних и тех же экспансионистских принципах.

«И Сирия здесь не исключение. Американцы добровольно от нефтяных месторождений в этой стране не откажутся», — отреагировал Клинцевич.

Напомним, что коалиция во главе с США появилась в Сирии в 2014 году незаконно, она не согласовала свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон заявляет о «борьбе с терроризмом», однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто значимых успехов в данном направлении. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Кроме того, известно, что США активно поддерживают курдские «Демократические силы Сирии» (SDF). Эти радикалы в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.

Причем делается это все при помощи американских сил. Военные США выставили охрану возле месторождений и объявили, что окажут вооруженное сопротивление, если войска Сирии попытаются вернуть недра, принадлежащие государству.

В Совфеде отреагировали на обвинения в адрес Трампа о захвате нефти Сирии

В связи с этим глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал МИД РФ созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Он отметил, что США и курдские банды представляют для Сирии большую угрозу.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что добыча нефти, принадлежащей сирийскому народу и захваченной США, полностью незаконна и осуществляется в обход всех американских санкций. Деятельность Вашингтона в Сирии представитель российского оборонного ведомства назвал «международным государственным бандитизмом». 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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