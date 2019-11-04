В Совфеде отреагировали на обвинения в адрес Трампа о захвате нефти Сирии

Москва, 4 ноября. Претендент на пост президента США Тулси Габбард, обвинившая главу Белого дома Дональда Трампа в желании украсть у Сирии нефть, попала в точку. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, который не исключил при этом, что речь может идти всего лишь о предвыборной борьбе.

Ранее конгрессвумен от штата Гавайи заявила, что американский президент преследует цель захватить нефтяные месторождения, принадлежащие народу Сирии. Габбард указала, что Трамп изменил первоначальный курс: если раньше он выступал за возращение войск США на родину, то сейчас настаивает на их присутствии в Сирии. Причем не для борьбы с терроризмом, а для охраны нефтяных месторождений, принадлежащих сирийскому народу.

Как отметил Клинцевич, Габбард попала в точку. Однако при всем при этом критика Трампа может быть не более, чем очередным элементом предвыборной борьбы, подчеркнул сенатор.

Он напомнил, что внешняя политика Штатов практически при любом лидере принципиально не менялась. Многие десятилетия она строится на одних и тех же экспансионистских принципах.

«И Сирия здесь не исключение. Американцы добровольно от нефтяных месторождений в этой стране не откажутся», — отреагировал Клинцевич.

Напомним, что коалиция во главе с США появилась в Сирии в 2014 году незаконно, она не согласовала свои действия с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон заявляет о «борьбе с терроризмом», однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто значимых успехов в данном направлении. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Кроме того, известно, что США активно поддерживают курдские «Демократические силы Сирии» (SDF). Эти радикалы в 2017 году захватили Заевфратье и нефтяные поля и принялись незаконно качать принадлежащую народу Сирии нефть, а также вывозить ее контрабандой в другие страны.

Причем делается это все при помощи американских сил. Военные США выставили охрану возле месторождений и объявили, что окажут вооруженное сопротивление, если войска Сирии попытаются вернуть недра, принадлежащие государству.

В связи с этим глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал МИД РФ созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Он отметил, что США и курдские банды представляют для Сирии большую угрозу.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что добыча нефти, принадлежащей сирийскому народу и захваченной США, полностью незаконна и осуществляется в обход всех американских санкций. Деятельность Вашингтона в Сирии представитель российского оборонного ведомства назвал «международным государственным бандитизмом».

1 Организация запрещена на территории РФ.