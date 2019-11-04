Эксперт рассказал, как «мощный военный кулак» Шойгу в Сирии отрезвил Запад

У сирийских берегов прошли совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России. По приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, подобные тренировки флота и авиации в Средиземном море с 2018 года проходят на постоянной основе. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что такие учебные маневры российской армии отрезвляют так называемых западных партнеров нашей страны, преследующих в Сирии свои меркантильные интересы, далекие от заявленной борьбы с терроризмом.

Как сообщил 4 ноября командир оперативного командования в дальней оперативной зоне, капитан первого ранга Сергей Тронев, в учениях, ставших итоговой проверкой боеготовности сил оперативного соединения России в Средиземноморье, на сей раз были задействованы пять боевых кораблей Черноморского и Балтийского флотов и суда обеспечения, береговой ракетный комплекс «Бастион», самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и истребители Су-35С.

В ходе маневров отработали организацию применения ракетного и артиллерийского оружия и элементы защиты и охраны судоходства в определенной зоне ответственности оперативного соединения ВМФ.

«В Сирии на постоянной основе находится российский пункт материально-технического обеспечения, который, по сути дела, является, с учетом договора, военно-морской базой. У ее причала могут вставать более десятка кораблей, включая подводные лодки. А раньше, когда я там был, там находилась плавмастерская. Она и сейчас там есть. Но в скором времени, насколько мне известно, там будут береговые ремонтные структуры. Плюс, еще до начала конфликта в Сирии в Средиземном море базировалось оперативное соединение ВМФ, возрожденное в 2013 году. Речь идет о так называемой 5-й Средиземноморской эскадре, которая существовала 25 лет и была расформирована в 1992-м. Эта эскадра может включать корабли всех четырех флотов России, в том числе Тихоокеанского. Поэтому все там штатно, но когда начались сирийские события, Россия укрепила соединение боевыми кораблями и задействовала авиационный и береговой компоненты», — объяснил в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, сделать это было нетрудно.

«Конечно, на авиабазе «Хмеймим» сейчас меньше самолетов и вертолетов, поскольку активная фаза боевых действий в Сирии закончилась. Но, тем не менее, это весьма мощный авиационный кулак, который становится еще сильнее при взаимодействии с моряками. И российское военное руководство держит их в тонусе, в том числе проводя регулярные совместные учения разнородных группировок. Тут еще надо упомянуть и развернутые в Сирии силы противовоздушной обороны — это и «Панцирь», и С-400, и С-300. И, конечно, развернутый в районе военно-морской базы ракетный комплекс «Бастион». Его тоже задействовали в прошедших учениях. И я хочу повторить, что по приказу Шойгу учения в Средиземном море проходят постоянно. Недавно там были масштабные маневры с привлечением большого количества кораблей и подводных лодок. Такие учения необходимы не только для поддержания боевой устойчивости оперативного соединения ВМФ в Средиземноморье, его авиационного прикрытия и береговых сил, но и для того, чтобы укрепить свои позиции в сирийском вопросе», — отметил Василий Дандыкин.

Военный эксперт считает, что «мощный военный кулак», который России сосредоточила в Сирии, играет важную роль в продвижении процесса урегулирования ситуации в этом регионе.

«Это понимают все арабские государства, которые там присутствуют. Думаю, в скором времени к российским учениям присоединятся и военные других стран. Например, Египта. Россия решает свои геополитические задачи. А реакция наших западных партнеров на это нас не должна волновать. Фазы возмущения и удивления уже миновали. Россия не сломала себе голову в Сирии, как ей изначально пророчили из-за океана. Настал момент отрезвления и понимания того, что российские военные в Сирии являются там званными и желанными гостями, потому что их действия дают конкретные позитивные результаты. И, думаю, учения Шойгу в Средиземном море ускоряют это отрезвление. Их цель еще и в том, чтобы с нами считались. И с нами пришлось считаться всем интересантам, в том числе и тем, которые говорят, что борются в Сирии с международным терроризмом, а на самом деле грабят сирийскую нефть», — добавил Дандыкин, намекая на недавнее признание Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп признался, что США находятся в Сирии, потому что им нужна сирийская нефть.

«Мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем за собой нефть», — заявил глава Белого дома, ранее прикрывавшийся борьбой с терроризмом.

Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории. В МИД РФ назвали действия США преступлением международных масштабов». А глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к генсекретарю ООН Антонио Гуттеришу с просьбой осудить действия США, которые оккупировали территорию Сирии и фактически занимаются воровством нефти, принадлежащей сирийскому народу, а также в МИД РФ с просьбой созвать по инициативе России внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преступными действиями США в Сирии.