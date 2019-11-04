Соболь с подачи похоронных воротил могла заказать Голунову «кладбищенское» расследование



Москва, 4 ноября. Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму, юрист так называемого ФБК одиозного блогера Алексея Навального Любовь Соболь и ее муж Сергей Мохов могли заказать журналисту Ивану Голунову расследование о конкурентах похоронных мафиози, считает блогер Илиас Меркури.

Напомним, Мохов тесно связан с кладбищенскими воротилами. Главный креативщик ритуальной мафии Москвы получал от авторитетов целые «сумки денег» за распространение информации об отсутствии криминальных структур в ритуальной сфере столицы. Работая сразу на два «похоронных клана», супруг Соболь устроил «могильный переполох»: он занимался подлогом фактов, очернял власти, заявляя, что частным компаниям якобы не дают внедриться в ритуальный бизнес. Таким образом Мохов просто выгораживал и лоббировал интересы преступных структур.

Именно похоронные мафиози выделили пять миллионов рублей на предвыборную кампанию Соболь в Мосгордуму. Взамен она должна была лоббировать в МГД интересы предпринимателя Юрия Манилова, а точнее — оказывать давление на его основного конкурента — ГБУ «Ритуал».

В комментарии Nation News блогер предположил, что именно мафиози дали жене Мохова указания заплатить Голунову для подготовку расследования против конкурентов Манилова. Меркури также разделил мнение журналистки Леси Рябцевой о том, что сейчас Соболь и Мохов усиленно изображают семейное счастье в соцсетях, и все эту комедию они ломают опять же для мафиози. Тут все очевидно: если семейство распадется, то Соболь перестала бы отрабатывать полученные 5 миллионов рублей.

Выбор автора для этого кладбищенского расследования тоже не случаен. Ивана Голунова усиленно поддерживали и Навальный, и Соболь, когда он был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков в начале июня этого года. Все обвинения с Голунова были быстро сняты, но так называемая «оппозиция» использовала задержание Голунова в собственных корыстных интересах, чтобы лишний раз напомнить о себе, собрать несанкционированную акцию в Москве, спровоцировав беспорядки.

В конце лета приспешники Навального устраивали и другие запрещенные сходки, используя в качестве повода недопуск на выборы в МГД «оппозиционных» кандидатов, хотя отказано им было абсолютно законно: из-за массовой фальсификации в подписных листах. Соболь тогда уличили в срисовывании подписей мертвых москвичей.