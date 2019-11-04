«АвтоВАЗ» объяснил, почему у автомобилей завода хлипкий кузов

Москва, 4 ноября. В компании «АвтоВАЗ» объяснили причины применения в последние годы тонкого металла в изготовлении кузовных панелей машин, который потребители считают хлипким.

«Внешние панели кузова штампуются из тонкой, пластичной стали, но зато внутри кузова, где каркас безопасности, применяется массивная сталь толщиной в миллиметр и более. К тому же в кузове используется много деталей из стали повышенной прочности», — объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий.

Например, таким образом в модели Lada Vesta конструкторы усилили стойки лобового стекла, лонжероны, элементы пола и порогов, уточнил он.

Фактически современные машины, собранные из тонких листов металла, оказываются более безопасными, чем их предшественники с «непробивным» кузовом. Об этом свидетельствуют результаты краш-тестов.

Автомобили новой сборки в испытаниях показали положительные результаты в отличие от старых образцов с толстым корпусом..

«АвтоВАЗ» — российская автомобилестроительная компания, консолидированная дочерняя фирма французской Renault Group с 2016 года. Фирма на протяжении многих лет является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России и Восточной Европе.

В конце октября компания продемонстрировала эксклюзивную модель Lada Vesta с вариатором в новом сине-голубом цвете «Дайвинг», а также рассказала, что 19 пятидверных моделей LADA 4x4 приобрела полиция Монголии.

По информации производителя, автомобили будут использоваться в отдаленных районах страны, где одними из главных требуемых характеристик машины являются проходимость и вместительность, которые сочетаются в этом российском внедорожнике. Для работы в монгольской полиции машины получили специальное дополнительное оборудование: рации, светоговорящие устройства, видеомагнитофоны, системы доступа к базам данных полиции и специальную цветографическую схему.