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Россия

Путин и патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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Путин и патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Москва, 4 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили букеты красных роз к памятнику Минину и Пожарскому в российской столице в День народного единства.

День народного единства — один из самых молодых праздников в российской истории, его отмечают с 2005 года. Государственный праздник посвящен освобождению Москвы от иностранных интервентов народным ополчением, которое собрали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что по окончании возложения цветов к монументу глава российского государства посетит выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в эти дни в Манеже.

Отмечалось, что затем состоится торжественный прием, во время которого Путин вручит премии за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы гражданам других стран за заслуги в укреплении мира, дружбы, взаимодействия и взаимопонимания между народами.

В этот же день вечером российский лидер планирует посетить концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева.

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