Зеленского хотят свергнуть? Владимира Зеленского хотят свергнуть. И для этого его политические оппоненты используют ситуацию в Донбассе. Такое заявление сделала бывший министр юстиции Украины. Как считает Елена Лукаш, противники президента все продумали. План тонкий. Они пытаются убедить местных жителей, что отвод — это капитуляция и устраивают акции протеста. Также бывший министр юстиции подчеркнула, что военные до сих пор не перешли на сторону Зеленского. За время своего правления он не смог наладить работу силовых ведомств и взаимодействие с ними. Мнения об отводе войск в Донбассе и впрямь разделились. Процесс начался в прошлом месяце, и, казалось бы, вскоре в самопровозглашенные республики вернется мир. Решительно против выступили радикалы из формирования «Азов». Главарь батальона пригрозил, что на территории появятся 10 тысяч боевиков. Впрочем, в Золотом развод войск все же начался, в Петровском он должен пройти сегодня. Будем надеяться, что на пути к миру никто не встанет.

Азия проигнорировала саммит с США Лидеры стран Азии проигнорировали саммит с США. Из 10 участников ассоциации государств Юго-Восточной Азии на встречу прибыли лишь представители Таиланда, Вьетнама и Лаоса. Свой отказ министр финансов Филиппин объяснил, цитирую «соответствующим уровнем американской делегации». В этом году Вашингтон отправил на саммит в Бангкок министра торговли и помощника президента по национальной безопасности. По словам региональных наблюдателей, это понижение уровня представительства на заседаниях АСЕАН. Восточноазиатский саммит проходит в Таиланде со 2 ноября. В нем также принимает участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. Накануне он рассказал коллегам об успехах России в сфере цифровых технологий и выразил мнение, что совместные военно-морские учения повысят безопасность всех стран-участниц. Добавим, в октябре представители азиатской ассоциации рассказали об улучшении отношений с Россией и укреплении сотрудничества в разных сферах.

Беспорядки в Гонконге В Гонконге не утихают массовые беспорядки, которые обретают все более агрессивный характер. В последних акциях пострадали 17 человек. Все они госпитализированы с ранениями, в основном — ножевыми. Состояние двух пациентов критическое, еще двое — в тяжелом. Накануне протестующие собрались в торговых центрах города. Стоит отметить, что у местных жителей такие мероприятия уже вызывают большое раздражение. Один гражданин вступил с митингующим в перепалку. Завязался конфликт, который дошел до поножовщины. К счастью, жертв нет. Полиция задержала зачинщиков. Напомним, протестные акции в Гонконге начались в июне этого года. Поводом стало решение властей поменять закон об экстрадиции. Через некоторое время власти Гонконга согласились полностью отозвать законопроект, но оппозиция, видимо, вошла в раж и продолжает свои выступления.