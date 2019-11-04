Стало известно о самочувствии Ланового после прерванного спектакля «Последние луны»

Москва, 4 ноября. Актер Василий Лановой рассказал о своем самочувствии и планах снова выйти на сцену после инцидента в театре имени Вахтангова.

Дело в том, что артисту стало плохо во время спектакля «Последние луны». Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела Ланового. Выяснилось, что у него подскочило давление. Медики оказали ему всю необходимую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

Сейчас, по словам артиста, он уже чувствует себя нормально, а на сцену хочет выйти уже во время следующего спектакля в расписании.

«Все нормально. <…> Когда у меня будет спектакль, тогда я и буду на сцене. Все нормально, не волнуйтесь», — заверил он в интервью Пятому каналу.

Как сообщала ранее «Газета.ру», из-за ухудшения самочувствия 85-летнего артиста второе действие постановки «Последние луны» было прервано.

В театре имени Вахтангова Лановой играет с 1957 года. В 1985 году ему присудили почетное звание народного артиста СССР, а в 2019 году — звание героя Труда России. Кроме того, в этом году Лановой стал лауреатом «Звезды Театрала» в номинации «Легенда сцены». Эта награда присуждается за честь, достоинство и многолетнее служение искусству, добавили в театре имени Вахтангова, уточняет телеканал 360

Напомним, дебют Ланового в кино произошел в 1954 году. Он сыграл старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич «Аттестат зрелости». Артист исполнил и роль Павла Корчагин в фильме «Как закалялась сталь». Незабываем в роли Алексея Вронского в «Анне Карениной», Артура Грея в «Алых парусах», Анатоля Курагина в «Войне и мире». Лановой принял участие в съемках и многих других замечательных кинолент советского и российского кинематографа.