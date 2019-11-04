МВД проработает вопрос введения в РФ штрафа за превышение скорости до 20 км/ч

Москва, 4 ноября. В МВД России дополнительно проработают вопрос целесообразности введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство может снова вернуть штрафные санкции за небольшое нарушение скоростного режима.

«МВД России <...> поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч», — сказали в министерстве.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству внутренних дел до 2 декабря проработать вопрос о введении санкций для автомобилистов за превышение скорости на от 10 до 20 км/ч. Он подчеркнул, что наказание за нарушение ПДД должно касаться в том числе и иностранных граждан.

25 сентября заместитель руководителя ГИБДД России Владимир Кузин заявил, что МВД поддерживает идею о снижении ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости как минимум до ранее установленных значений в 10 км/ч.

Известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин в интервью Федеральному агентству новостей выразил сомнение в том, что эта мера поможет повысить безопасность на дорогах и уменьшить число аварий. Среди причин, по которым она может оказаться неэффективной, специалист выделил в частности проблему с камерами фотовидеофиксации, которые нередко оказываются работающими не на государство, а на частников, и проблему неудобного для водителей размещения знаков ограничения скорости.

Напомним, за небольшое превышение скоростного режима, до 20 км/ч, российских автомобилистов не штрафуют с 2013 года. Хотя попытки вновь вернуть более низкий порог допустимого превышения скорости были: в 2014 году МВД предоставило проект о возвращении штрафа, но он не попал на рассмотрение в Госдуму.

В 2018 году тему о введении штрафных санкций поднимал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.