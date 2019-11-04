Президенту Эстонии рекомендовали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Таллин, 4 ноября. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рекомендовал президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Высокопоставленный дипломат объявил, что «крайне скептически» относится к возможному визиту эстонского лидера в Россию.

«В итоге это решение должен принять президент, но я относился бы к этому с большой осторожностью», — заявил он.

Ранее канцелярия эстонского президента сообщила, что Кальюлайд еще не получила письмо с предложением посетить российскую столицу на 9 Мая для участия в торжествах.

Тем временем сама глава Эстонии пригласила президента РФ Владимира Путина в Тарту, где состоится Всемирный конгресс финно-угорских народов. Также приглашения были высланы лидерам Финляндии и Венгрии. По мнению Кальюлайд, визит лидеров трех стран в Тарту поможет углубить добрососедские отношения, а также сотрудничество стран в Балтике и на мировой арене.

Напомним, ранее Рейнсалу вновь заявил, что Россия должна возместить ущерб от так называемой «советской оккупации». Комиссия, работающая при Минюсте Эстонии, уже подсчитала, что речь идет о 90 миллиардах рублей.

В Москве требования Эстонии не раз называли безосновательными, а термин «советская оккупация» неприменимым. В МИД РФ указывали, что присоединение стран Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени.

Между государствами не велось военных действий, а советские войска вводились на договорной основе с явно выраженного согласия местных властей. Кроме того, за исключением периода германской оккупации в республиках Прибалтики в составе СССР действовали национальные органы власти.