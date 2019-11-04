Рекордный иск о моральном ущербе на 100 трлн рублей подан в России

Оренбург, 4 ноября. Рекордный по сумме иск на 100 трлн рублей о компенсации морального ущерба был подан в российский суд. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Российской Федерации.

По данным ведомства, «должник по исполнительному производству обратился в Первомайский районный суд Оренбургской области с иском к ФССП России о компенсации морального вреда в размере 100 трлн рублей».

Отмечается, что эта сумма пятикратно превышает пять годовых федеральных бюджетов страны. В службе судебных приставов не раскрыли деталей искового заявления, сообщает ТАСС.

В середине прошлого месяца суд признал требования истца беспочвенными и в полном объеме отказал в удовлетворении иска. Информация об апелляции на вердикт суда в настоящее время не поступала, пишет «Ридус».

Стоит отметить, что иск стал рекордным по заявленной сумме — за прошедшие 9 месяцев в 4,6 тыс. поданных к приставам исков суммарно значились требования на 12 млрд рублей. Всего в текущем году в полной мере или частично удовлетворили менее 700 исков к приставам.

Ранее стало известно, что приставы с будущего года смогут по SMS-сообщениям оповещать должников о запрете на выезд из России.