Эстония вновь хочет добиться от России возмещения ущерба от «советской оккупации»

Таллин, 4 ноября. Руководитель МИД Эстонии Урмас Рейнсалу вновь заявил, что Россия должна возместить ущерб от так называемой «советской оккупации». Об этом сообщает в понедельник портал эстонского телерадиовещания ERR.

Занимая ранее пост главы министерства юстиции, Рейнсалу систематически поднимал вопрос о возмещении Москвой ущерба от так называемой «советской оккупации». Сформированная при министерстве юстиции комиссия заявила, что урон составил около 1,2 миллиарда евро.

«На вопрос, должны ли мы заниматься прошлой несправедливостью, нанесенным в прошлом ущербом — мой ответ утвердительный», — заявил глава дипломатического ведомства прибалтийской страны.

Кроме того, эстонский министр добавил, что на сегодняшний день признание Россией факта «оккупации» Эстонии нереально. По его словам, признание «оккупации» — необходимая основа для укрепления доверия и диалога между Москвой и Таллином в будущем.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Москва не приемлет понятие «советская оккупация», денежную компенсацию за ущерб от которой потребовали эстонские власти, а также отвергает юридические претензии к РФ на основе этого вопроса. Российский дипломат подчеркивала, что такие заявления носят сезонный характер, а Москва рассматривает их как личную инициативу отдельно взятых политиков.