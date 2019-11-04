Пугачева объяснила, почему не пришла на похороны автора своих песен

Москва, 4 ноября. Народная артистка СССР Алла Пугачева не пришла на похороны подруги и по совместительству автора ее песен Карины Филипповой, чем удивила близких поэтессы.

Известная актриса скончалась в Москве 25 октября в возрасте 85 лет. Последние годы жизни поэтесса провела в кровати из-за серьезных проблем со здоровьем. Несмотря на тяжелое состояние, она продолжала работать.

Песни на стихи Филипповой исполняли такие артисты, помимо Пугачевой, как, например, Клавдия Шульженко, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина.

Пугачева и Филиппова, как пишут СМИ, были близки. Примадонна поддерживала поэтессу не только морально, но и материально. Артистка была частой гостьей в дома автора, однако на похоронах так и не появилась.

Многие пришедшие на похороны Филипповой искренне недоумевали, поскольку совсем недавно видели автора рядом с Пугачевой.

«Я пришла к ней в гости, а передо мной была Алла Борисовна. Она Карине сказала: «Ты должна жить, писать для меня. Мне еще надо детей на ноги поднять. Мне нужно работать», — рассказала одна из скорбящих.

Сама Пугачева объяснила свой поступок нежеланием привлекать к трагедии излишнее внимание. Она посчитала, что родные должны спокойно проститься с поэтессой, а не находиться под давлением фанатов и прессы. Примадонна, отметим, помогла организовать церемонию прощания.

Ранее Пугачева, в апреле этого года отпраздновавшая 70-летний юбилей масштабным концертом в Кремлевском дворце, заявила, что намерена продолжить выступать на сцене, когда ей исполнится 80 лет. Об этом она сообщила фанатам, выступая с концертом в столице Белоруссии.