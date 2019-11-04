Дробыш раскрыл подробности секс-скандала со Стасом Пьехой на «Фабрике звезд»

Москва, 4 ноября. Продюсер Виктор Дробыш рассказал о секс-скандале со Стасом Пьехой на «Фабрике звезд».

Подробностями этой истории он поделился в эфире шоу «Секрет на миллион» в эфире телеканала НТВ. По словам Дробыша, это произошло достаточно давно: он был «молодой продюсер, моложе, чем сейчас Стас, сидел среди маститых членов жюри и отсматривал претендентов».

Выступление Стаса Дробышу очень понравилось. Он назвал певца «симпатичным парнем с красивым баритоном». Причем, как подчеркнул продюсер, он не знал, что Стас внук знаменитой Эдиты Пьехи.

Дробыш признался, что далеко не всем членам жюри понравилось выступление молодого артиста, но он решил взять его в свою команду, догнал на лестнице. Пообщавшись, они выяснили, что оба из Петербурга, быстро нашли общий язык и с тех пор дружат и работают вместе вот уже 15 лет.

После этой предыстории Дробыш рассказал и пикантный случай, произошедший с Пьехой на «Фабрике звезд». При этом он подчеркнул, что эту историю нигде раньше рассказать не мог: «Только здесь».

По его словам,ему нужно было поработать со Стасом в студии: «Прихожу, такой деловой. В один кабинет заглянул, в другой — никого». После Дробыш зашел в комнату, где было 30 телевизоров, и перед его глазами предстала странная картина: «Все, кто работал в этой студии, вплоть до уборщиц, прильнули к экранам».

«Мне, говорю, нужен Стас, где он? А Стас в это время на всех тридцати телевизорах занимается сексом с девушкой», — рассказал он.

Дробыш пояснил, что Стасу очевидно казалось, что если в помещении нет света, то и камеры не работают, и ничего и не видно. Более того, по словам продюсера, «по всей видимости, он так торопился предаться страсти, что забыл снять кроссовки».

«Когда по ту сторону экрана все закончилось, я взял микрофон и сказал: «Пьеха, в студию быстро!», — добавил он.

Тогда Стас вскочил и предстал перед камерами в одних кроссовках.

«Это было моим первым элементом гордости за своего артиста», — признался Дробыш.

Ведущая шоу Лера Кудрявцева тут же поинтересовалась у присутствующего в студии Пьехи, кто же была эта девушка, но певец заявил, что не имеет права называть ее имя.