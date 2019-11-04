Deutsche Welle — «фабрика пропаганды» для промывания сознания россиян

Журналисты Deutsche Welle (DW) в своих материалах используют приемы манипуляции сознанием россиян при освещении политических событий и создают необъективную картину мира. Рассказывая о Германии и Европе, работники СМИ одевают россиянам «розовые очки». А если речь заходит о России, то обязательно «черные». Следуя проверенным методичкам, DW «сеет зерно раздора» и учит людей негативно относиться к власти и полиции.

Журналисты Deutsche Welle удивительно неодинаково трактуют идентичные события в том случае, если похожие инциденты происходят за пределами России. Это касается освещения митингов, протестов, социальных недовольств и незаконных акций активистов. В таких материалах редакция DW показывает «малярное мастерство», перекрашивая «белое в черное» и наоборот.

««Немецкий паладин» — я дубашу не один»

Немецкое издание неоднократно публиковало на сайте и в социальных сетях материалы, посвященные описанию деятельности правоохранительных органов Германии на массовых протестных мероприятиях. Например, в статье под названием «Что можно и чего нельзя участникам демонстраций в Германии».

В ней подробно описывается, в каких случаях полиция может применять силу против гражданских лиц. Журналисты объяснили, что разгон массовых мероприятий осуществляется в двух случаях: отсутствие уведомления о протестном мероприятии в установленном законом порядке (несанкционированные митинги) и нарушение порядка проведения акции, в том числе сопряженное с созданием опасности окружающим или сотрудникам правоохранительных органов.

На митингах в Германии запрещено: скрывать лица масками, проносить оружие, отклоняться от заранее заявленного маршрута, применять насилие по отношению к полицейским, выкрикивать оскорбления, прорывать заграждения, создавать сцепки. Запрещено выкрикивать оскорбительные лозунги, а также разворачивать транспаранты с надписями, не соответствующими тематике митинга. При обнаружении подобных нарушений на место пребывает деэскалационные подразделения, трижды предупреждают о недопустимости незаконного поведения и возможности прекращения мероприятия. Если требования не исполнены, то полиция легально разгоняет толпу силой, используя водометы, газ и нелетальное вооружение.

При освещении протестных мероприятий, происходящих в Германии, российскому читателю сообщают не все подробности и рисуют альтернативную реальность, показывая полицию в качестве «паладинов закона» и «образчиков справедливости».

DW в 2010 году, при освещении социально-политических протестов в Штутгарте, связанных с отказом жителей принимать проект перестройки главного городского вокзала, журналисты немецкого издания именовали горожан нарушителями, а протест не мирным. Никто полицейских в Deutsche Welle не назвал излишне жестокими. А было за что: при разгоне одной из несанкционированных акций, силовики избивали людей дубинками и гоняли водометами. Один пенсионер и вовсе утратил возможность нормально видеть после попадания струи воды из водомета. Это произошло после того, как он кинул в полицейского каштан.

В 2015 году немецкий Гамбург потрясли демонстрации антиглобалистов, выступающих против проведения саммита G7. Правда, немецкие власти к голосу своих граждан не прислушивались, а потому мероприятие закончилось массовыми беспорядками, в рамках которых людей вбивали дубинками в землю и задерживали. Накануне мероприятия активистов, кидающихся в полицейских камнями и бутылками, и вовсе разгоняли слезоточивым газом.

Филиал немецкого издания в РФ осветил специфично протесты тех дней, сообщив об отсутствии стычек с антиглобалистами. По данным журналистов, их поливали водой из шланга лишь для того, чтобы остудить в жаркий день. Репортажи же крупных российских СМИ с прямым включением показали совсем иную картину. В Германии нарушители перекрывали трассы и железные дороги. На несколько часов было перекрыто движение поездов в Оберау. Для усмирения бунтарей пришлось даже просить помощи у Австрии. Саммит охраняла целая армия полицейских — 30 000. Стоит вдуматься в эту цифру.

Молчаливое подстрекательство Deutsche Welle

Почему мы заостряем внимание на том, как DW освещает митинги в Германии? Все дело в том, как журналисты преподносят информацию о политических событиях в России. То, что у себя на Родине корреспонденты оценивают, как норму «демократии», в РФ подвергается жесткой критике. Пример — позиционирование летних протестов в Москве перед российскими читателями, возьмем ту же незаконную акцию либерального крыла от 27 июля, закончившуюся беспорядками и взысканием многомиллионных компенсаций с организаторов протеста.

Акция изначально была не согласована с властями столицы. Росгвардейцы и полицейские на протяжении нескольких часов в громкоговорители сообщали о том, что людям нежелательно находится на акции и лучше разойтись. Это уже не просто троекратное предупреждение, как в ФРГ. Во время мероприятия участники прорывали ограждения, выкрикивали несоответствующие тематике митинга лозунги, создавали опасность для жизни и здоровья полицейских (кидали взрывпакеты, бутылки, куски асфальта, мусорные баки). Для противодействия органам правопорядка специально обученные люди мотивировали активистов создавать сцепки и водили толпы по улицам города. Как мы уже знаем из описанного выше, в Германии после фиксации нескольких подобных нарушений и неисполнения требований властей следует жесткий разгон деэскалационными отрядами с водометами и газом.

DW об этом знает, но в своих статьях российских полицейских преподносит в качестве «адептов тоталитарной машины».

В качестве примера покажем репортаж Deutsche Welle, где зафиксированы нарушения со стороны участников на незаконной акции. Журналисты немецкого издания цинично показывают их, но критике подвергают правоохранительные органы, сообщая об «особо жестких задержаниях». А о незаконности акции и вовсе не говорят. Просто митинг «за честные выборы».

То есть для них корректное задержание человека несколькими полицейскими в РФ — «жестко», а расстрел немцев из травматов и избиение женщин — «демократично и законно».

Блокировка инфраструктуры и дорог в Германии порицается, а в России для DW — это помеха «мирным гуляниям». Абсурдную картину дополняют видео немецкого издания о корректности работы полицейских в Германии.

Полицейские в Германии не бьют мирных демонстрантов дубинками. Даже если в полицию летят бутылки и камни, митингующих сначала трижды предупреждают. Даже после это полиция не может начать разгон. А когда может? pic.twitter.com/192StNzy6V — DW на русском (@dw_russian) September 11, 2018

А также ретрансляция мнений немецких политиков. Так, Госминистр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот назвал брутальное насилие против мирных демонстрантов «ударом по демократии и правовому государству».

Возникает актуальный вопрос: почему идентичные по сути явления в двух странах преподносятся одним СМИ по-разному? Мы считаем, что DW — намеренно искажает происходящие в РФ события при освещении, чтобы создавать необъективную альтернативную картину мира в рамках ведущейся Западом гибридной войны.

Однобокое освещение событий, взывание к эмоциям, создание эффекта правдоподобности, перестановка акцентов в пользу негатива — это признаки наличия примененных политтехнологических приемов по управлению обществом. Некорректное освещение митингов в Москве, осознавая как они проходят в Германии, — признак иностранного вмешательства и молчаливого подстрекательства. Фактически DW настраивает общество против власти и полиции. Правоохранительные органы преподносятся как некая «нечисть», «монстр». Кремль же позиционируется, как нечто токсичное. Иными словами журналисты учат людей ненавидеть власть, политическую систему и сеят «зерно раздора». Интересно, как бы отреагировали власти в Германии, если бы там в инфополе появились подобные материалы от государственных СМИ, например американских?

Напомним, ранее ФАН материал, в котором предметно рассказывал о том, как Deutsche Welle намеренно искажает исторические данные, поддерживает антисоветскую и антироссийскую политику западного истеблишмента, а также ведет подрывную деятельность на территории РФ в лучших традициях СМИ времен Йозефа Геббельса.