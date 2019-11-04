Украина назвала провокацией информацию о разведении сил у Петровского 4 ноября

Киев, 4 ноября. Власти Украины назвали провокацией информацию о начале отвода сил у Петровского в Донбассе 4 ноября. Об этом заявили в пресс-центре штаба силовой операции, которая ведется на востоке страны.

«Заявления о намерении начать процесс разведения на участке № 3 являются ничем иным, как очередной провокацией», — говорится в сообщении.

Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова ранее заявляла, что отвод сил и средств сторон гражданской войны на Украине начнется в районе Петровского в понедельник. Украинский президент Владимир Зеленский также озвучивал дату 4 ноября, но с оговоркой, что процесс начнется после соблюдения перемирия в этом районе на протяжении недели.

В штабе силовой операции сочли это условие «невыполненным», вновь объявив о том, что республики Донбасса якобы «нарушили перемирие».

«Последнее нарушение режима прекращения огня в пределах участка № 3 «Петровское» зафиксировано 30 октября 2019 года», — заявили в пресс-службе.

Напомним, процесс устранения нарушений на участке отвода сил в районе Петровского должен был пройти 9-11 октября в соответствии с планом-графиком, который утвердила контактная группа в Минске. Однако разведение сорвала украинская сторона.

На прошлой неделе в Луганской Народной Республике удалось начать процесс разведения живой силы, техники и вооружений в районе населенного пункта Золотое. Однако территорию ДНР украинские войска обстреляли с применением мин натовского стандарта. В беседе с Федеральным агентством новостей спикер Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин рассказал, что Петровское атаковали из минометов и гранатометов.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 13 тысяч человек.

Гражданский конфликт ухудшается на фоне регулярных нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые обстреливают территории республик и не раз пытались прорвать линию обороны.