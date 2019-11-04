Украинцев повергла в шок неожиданная находка в поезде Запорожье — Бердянск

Киев, 4 ноября. Украинцы активно обсуждают в Сети неожиданную находку, сделанную в поезде государственного железнодорожного перевозчика «Укрзализныця» по маршруту следования Запорожье — Бердянск. Одна из пассажирок запечатлела в вагоне настоящие грибы, которые проросли под окном возле столика.

Попасть в вагон с необычным содержимым «посчастливилось» Татьяне Лагуте. Девушка увидела, как в салоне комфортно себя ощущают живые грибы, которых по фото можно насчитать 13, сфотографировала их и опубликовала снимок в Facebook.

Фотография повергла украинцев в шок и вызвала большой резонанс. «Укрзализныця» и условия ее перевозок стали предметом активных обсуждений.

Многие отнеслись к находке с юмором и предложили свои идеи насчет пользы грибов в вагоне.

«Грибы — чтобы трип был по-настоящему незабываемый!!!» — с уверенностью заявил Alex Korbut. «А говорят, что в этом году грибов нет», — пошутила Ольга Иович. «Едешь такой, и — о! Супчик грибной заодно в кружке с железным подстаканником сварить можно», — поиронизировала Антонина Павлюк. «По составу пройтись, полную корзинку можно собрать», — заметила Татьяна Николаева.

Другие вспомнили свои «находки» во время путешествий поездами ведущего государственного перевозчика.

«Мммда, а я прусакам удивлялась в поезде Николаев — Харьков…» — заметила Валерия Холод. «Это норма! Вчера ехал в поезде Херсон — Киев — Харьков! Стульчак к крышке унитаза приурочен шурупами! Причем острием вверх!» — рассказал Вячеслав Печерица.

Один из пользователей припомнил грандиозные планы экс-министра страны по инфраструктуре Владимира Омеляна, который обещал украинцам реализовать амбициозный технологичный проект системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop One.

«Гиперлуп расцвел?» — задался вопросом Сергей Шашкин.

Другая пользовательница заметила, что ситуация с железными дорогами в стране на самом деле вовсе не смешная. Ужасное состояние поездов, по мнению девушки, говорит о том, что на украине совсем не уважают людей.

«Читаю комменты. Все шутят. А ведь это не смешно, что наших людей так не уважают. Если человек купил билет на такой поезд, он может и должен требовать деньги обратно. Они будут менять вагоны только тогда, когда поймут что на этих заработать больше не смогут», — высказала свою позицию Ева Миргородская.

Стоит отметить, что ситуация с железными дорогами на Украине весьма плачевная, на сегодняшний день они изношены на 90%, об этом в октябре рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее, в июле, стало известно, что «Укрзализныця» вынуждена из-за нехватки новых вагонов модернизировать старые советские, средний возраст которых составляет около 32 лет. В августе этого года государственный перевозчик уже попадал в центр скандала из-за «убитого» вагона. Тогда в плацкарте поезда Геническ — Черновцы отсутствовала верхняя часть окна. На жалобы пассажиров проводники лишь пожимали плечами.