Эксперты назвали причины развития рака кишечника

Москва, 4 ноября. Эксперты назвали факторы, которые влияют на развитие рака кишечника. Среди них злоупотребление алкоголем и генетика.

Рак кишечника является опасным заболеванием. Его сложно диагностировать на начальной стадии, поскольку оно протекает без ярко выраженных симптомов.

Врачи советуют при дискомфорте в области кишечника обращаться за помощью к специалисту. Одним из факторов, который влияет на появление рака кишечника, является образование полипов и язв.

Позднее эти новообразования могут стать злокачественными. Чаще всего раком кишечника болеют люди старше 50 лет. Этой болезни подвержены пациенты с диффузным полипозом, синдромом Пейтца-Егерса и болезнью Крона.

В группе риска находятся люди, которые часто едят красное мясо. Чрезмерное употребление мяса на 20% повышает риск заболеть раком кишечника, пишет издание Planet Today.

Если человек выпивает не менее 20 г алкогольных напитков в сутки, ему грозит рак кишечника. Среди симптомов онкологического заболевания постоянные запоры, чувство тяжести в животе, расстройство стула.

При подозрении на рак кишечника, врачи тут же направят пациента на колоноскопию, МРТ, КТ и УЗИ-исследования. При своевременном выявлении рака вероятность выздоровления очень высокая.

Ранее эксперты назвали причины развития рака кожи, среди которых долгое пребывание под солнцем и загар в солярии.