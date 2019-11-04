Если Зеленский выполнит «формулу Штайнмайера», его ждут досрочные выборы

Ведущие украинские политологи провели в Киеве пресс-конференцию под названием «Политическая осень 2019: предчувствие урагана или шторм на болоте?». По их мнению, сегодня Украина находится в крайне тяжелой экономической ситуации, так как страна стремительно теряет иностранных инвесторов, капитал, трудовые и человеческие ресурсы. Впрочем, и политическая ситуация в стране, по сути, балансирует на грани коллапса. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Как констатировал на встрече киевский политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев, сегодня украинская власть не создает условий для развития экономики. Она рассчитывает улучшить положение только за счет либерализации трудовых отношений между работником и работодателем. По его мнению, это в итоге приведет к массовому оттоку соотечественников и капитала за границу, а также полному отсутствию иностранных инвестиций.

«К сожалению, сегодняшняя Украина — это страна, из которой стремительно утекают и капитал, и трудовой и человеческий ресурсы. Из страны со всех ног бегут и люди, и деньги, — заявил Карасев. — Сегодня в нашем государстве процветают только спекуляции. Сравнить это с южнокорейским или японским чудом не поворачивается язык. Скорее всего, сегодня на Украине постепенно выстраивается африканская или латиноамериканская экономическая система».

Карасев напомнил, что новые киевские власти пытаются добиться экономического успеха на той же базе, что и режим Петра Порошенко — по рецептам Международного валютного фонда. В первую очередь, это продажа земель и либерализация трудовых отношений.

«Увы, этот путь ведет к гарантированному провалу, так как Киев, по сути, собственными руками убивает собственные трудовые ресурсы. Вследствие этого уровень жизни в стране в ближайшем будущем может только ухудшиться, — прогнозирует Карасев. — Из-за плохого состояния экономики многие украинцы ищут заработок в европейских странах. Думающие люди, способные дать хоть какие-то новшества или восстановить производство, стремительно уходят. Из-за этого невозможно представить себе поступление новых денежных траншей на Украину, или улучшение инвестиционного климата государства. Все указывает на то, что ближайшем будущем экономическая ситуация в стране будет становиться только хуже».

Аналитики привели свежие данные Минфина Украины о том, что государственный долг страны вырос в сентябре на 1%, до 83 млрд долларов. При этом за весь 2018 год госдолг Украины вырос на 2,6% и по итогам финансового года составил 78,32 млрд долларов.

«Это объективно доказывает, что экономическое состояние страны с каждым годом становится все хуже, — считает социолог, глава центра «Украинский барометр» Виктор Небоженко. — Каждый новый президент прикрывает коррупцию предыдущего президента, и продолжает пользоваться созданными им пропагандистскими и репрессивными рычагами власти. Владимир Зеленский должен прервать эту печальную традицию, даже если у него есть сильный соблазн использовать наработки прошлых президентов во имя интересов своего окружения. Или в борьбе с экономическими конкурентами и политическими противниками».

При этом Небоженко говорит, что Украине «не сильно нужны» красноречивость и обаяние, молодость и личная честность нового президента — качества, которыми он так гордится.

«Нам нужны его политическая воля и личное мужество, способность переломить себя и свое окружение. А также сделать реальные и необратимые шаги в борьбе с элитной коррупцией и в проведении радикальных социально-экономических реформ, — указывает политолог. — При этом вместо «партии нового типа» в новой Раде образовалось рыхлое, однопартийное большинство, которое сотрясают шумные коррупционные и сексуальные скандалы. А ведь после выборов «команда Зе» обещала создать партию, которая должна была стать мощным политическим авангардом в реформации Украины! Сам офис президента так и не стал центром политической жизни страны и так и не смог запустить работу кабинета министров Украины в направлении реформ».

По мнению Небоженко, Зеленскому надо очень спешить. Ведь полгода, проведенные им без собственной партии в качестве надежного посредника между властью и народом, доказывают, что новая власть наивно верит в стабильность высоких рейтингов президента. Хотя сам офис президента все больше опирается в своей работе на пропагандистский и репрессивный аппарат или на лояльную, запуганную бюрократию, считает аналитик.

«Посмотрите, никто из новой власти уже не спешит ни уничтожить созданную в годы правления Порошенко пирамиду элитной коррупции, ни продвигать реформы. Ведь пользоваться коррупционным наследием и «схемами» Порошенко выгодно, приятно и легко. А вот проводить реформы — неприятно, трудно и опасно, — констатирует Небоженко. — Но постоянное запаздывание и неадекватное реагирование, топтание на месте, использование «метода проб и ошибок» и отсутствие стратегии — это плохие характеристики политики новой власти. Это опасный признак для судьбы президента Зеленского, он делает его власть слабой и беззащитной перед внутриполитическими и геополитическими противниками».

По мнению Небоженко, «на одних рейтингах и политическом пиаре долго не вытянешь».

«Агрессивная националистическая улица на Украине сильнее того электората, который вовсе не намерен защищать президента Зеленского, — говорит политический аналитик. — Скорее, наоборот — избиратели Зеленского ждут защиты от президента, и пока что верят в его силу или удачливость. А надежда или расчет на «помощь друга», Вашингтон или Россию — это большая политическая ошибка Зеленского. Плохо и то, что отсутствие собственной мощной партийной машины (в сочетании с конфликтами между властью и украинскими СМИ) делает минимальными шансы Зеленского на успешное проведение кардинальных реформ. Наоборот, это делает его удобным объектом как политического манипулирования, так и коррупционного использования».

Кроме того, политические аналитики прокомментировали стремление «команды Зе» любой ценой стараться выполнить положения, прописанные для Украины в «формуле Штайнмайера», то есть в Минских соглашениях.

«Объективно получается так, что скандальная имплементация «формулы Штайнмайера — Кучмы» — это месть Франции и Германии президенту Зеленскому за негативные оценки работы этих стран в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, — сообщил политолог Небоженко. — Техническая имплементация этой формулы, по разным причинам, невыполнима — ни со стороны Украины, ни со стороны непризнанных республик. И Германия, и Франция это прекрасно знают».

По мнению эксперта, судя по развитию событий, президент Зеленский должен готовиться к досрочным президентским выборам. А в случае, если парламентское большинство одобрит план мирного урегулирования в Донбассе, то Зеленский может готовиться и к досрочным выборам в Верховную раду, считает эксперт.